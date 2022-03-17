Yılın Otomobili Ödülü’nün finalistleri belli oldu

17 Mart 2022 Perşembe, 17:42

2022 yılı 'Yılın Otomobili Ödülü' için geri sayım başladı. Toplamda 6 kategoriden oluşan yarışmada yılın otomobili, yılın elektrikli otomobili, yılın şehir otomobili, yılın lüks otomobili, yılın otomobil tasarımı ve yılın en performanslı otomobili için finalistler belli oldu.

İŞTE YILIN OTOMOBİLİ ÖDÜLÜ FİNALİSTLERİ

Shift Delete'nin haberine göre, 'Yılın Otomobili Ödülü' için finale kalan modeller Ford Mustang Mach-E, Hyundai Ioniq 5 ve Kia EV6 oldu.

2005’ten bu yana bir gelenek haline gelen ve her yıl düzenlenen 'Dünyada Yılın Otomobili Ödülü’nde ilk kez finalistlerin üçü de elektrikliç

Yılın Otomobili ödülü finalistlerinden Hyundai Ioniq 5, aynı zamanda Yılın Elektrikli Otomobili ve Yılın Otomobil Tasarımı ödüllerinde de son üçe kaldı. Ödüllerin sahipleri 13 Nisan 2022 tarihinde New York Otomobil Fuarı’nda açıklanacak.

YILIN OTOMOBİLİ

Ford Mustang Mach-E

Hyundai Ioniq 5

Kia EV6

YILIN ELEKTRİKLİ OTOMOBİLİ

Hyundai Ioniq 5

Audi E-Tron GT

Mercedes-Benz EQS

YILIN ŞEHİR OTOMOBİLİ

Opel Mokka

Toyota Yaris Cross

Volkswagen Taigun

YILIN LÜKS OTOMOBİLİ

BMW iX

Genesis GV70

Mercedes-Benz EQS

YILIN PERFORMANS OTOMOBİLİ

Audi E-Tron GT

BMW M3/M4

Toyota GR 86 / Subaru BRZ

YILIN OTOMOBİL TASARIMI

Audi E-Tron GT

Hyundai Ioniq 5

Kia EV6