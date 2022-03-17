Yılın Otomobili Ödülü’nün finalistleri belli oldu
1964 yılından bu yana yapılan 'Dünyada Yılın Otomobili Ödülü'nün 2022 yılı finalistleri belli oldu. Yarışma 6 kategoriden oluşuyor.
2022 yılı 'Yılın Otomobili Ödülü' için geri sayım başladı. Toplamda 6 kategoriden oluşan yarışmada yılın otomobili, yılın elektrikli otomobili, yılın şehir otomobili, yılın lüks otomobili, yılın otomobil tasarımı ve yılın en performanslı otomobili için finalistler belli oldu.
İŞTE YILIN OTOMOBİLİ ÖDÜLÜ FİNALİSTLERİ
Shift Delete'nin haberine göre, 'Yılın Otomobili Ödülü' için finale kalan modeller Ford Mustang Mach-E, Hyundai Ioniq 5 ve Kia EV6 oldu.
2005’ten bu yana bir gelenek haline gelen ve her yıl düzenlenen 'Dünyada Yılın Otomobili Ödülü’nde ilk kez finalistlerin üçü de elektrikliç
Yılın Otomobili ödülü finalistlerinden Hyundai Ioniq 5, aynı zamanda Yılın Elektrikli Otomobili ve Yılın Otomobil Tasarımı ödüllerinde de son üçe kaldı. Ödüllerin sahipleri 13 Nisan 2022 tarihinde New York Otomobil Fuarı’nda açıklanacak.
YILIN OTOMOBİLİ
Ford Mustang Mach-E
Hyundai Ioniq 5
Kia EV6
YILIN ELEKTRİKLİ OTOMOBİLİ
Hyundai Ioniq 5
Audi E-Tron GT
Mercedes-Benz EQS
YILIN ŞEHİR OTOMOBİLİ
Opel Mokka
Toyota Yaris Cross
Volkswagen Taigun
YILIN LÜKS OTOMOBİLİ
BMW iX
Genesis GV70
Mercedes-Benz EQS
YILIN PERFORMANS OTOMOBİLİ
Audi E-Tron GT
BMW M3/M4
Toyota GR 86 / Subaru BRZ
YILIN OTOMOBİL TASARIMI
Audi E-Tron GT
Hyundai Ioniq 5
Kia EV6
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