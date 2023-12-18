Yıllar geçmesine rağmen 'kar aslında gerçek değil' teorisi

Yayınlanma: 18.12.2023 - 11:19

Güncelleme: 18.12.2023 - 11:19

Teori, "Bu kar gerçek değil; zengin elitleri korumak için bir komplo girişimi" fikrini ortaya koyuyordu.

Kuşların aslında birer ajan olduğu, Dünya'nın düz olduğu, COVID-19 aşıları ile vücudumuza çip yerleştirileceği ve diğerleri... İnternet, komplo teorileri konusunda oldukça zengin bir mecra. Ama birkaç yıl önce sosyal medyada yayılan bir komplo teorisi var ki, diğer hepsini unutturacak kadar acayip: Yağan kar, gerçekten kar değil!

KAR YANAR MI?

Chip'in aktardığı ayrıntılara göre bu fikir, bir TikTok kullanıcısı "karın erimediğini ve yandığını göreceksiniz" ve "Kar yanmaz, kar erir. Su yok, damlama yok, hiçbir şey yok. Bu pisliği mikrodalgaya koyarsam kıvılcım çıkmaya başlayacak çünkü içine metal karışmış" dediği bir video ile yayılmaya başladı. Bu video, kar fırtınaları nedeniyle yaygın elektrik kesintileri yaşayan Teksas'tan geliyordu.

İşte bu video, tabii ki komplo teorisi üretmeyi sevenleri bir anda harekete geçirdi. Videoya gelen yorumlar, yağanın aslında kar olmadığını ve insan yapısı bir şey olduğunu iddia etmeye başladı. Yani yağan karın gerçekten kar olmadığı iddiaları bir anda interneti sardı. Hatta bu yağışlar ve sonrasında gelen sorunlar, "zengin elitleri korumak için kurulmuş bir komplo" olarak bile değerlendirildi.

Aslında komplo teorisi üretmek için bir neden yok, zira her ne kadar kafa karıştırıcı olsa da, kar ateşe tutulduğunda yanabiliyor ve kararabiliyor. Bunun iyi bir bilimsel açıklaması da var: Süblimasyon... Madde katıdan sıvıya veya sıvıdan gaza dönüşebilir ve çoğu insan karın eridiğini görmüştür. Süblimasyon ise, faz geçişleri arasında bir adımın atlandığını tanımlamak için kullanılan bir terim. Bu örnekte, kar katıdan gaza dönüşüyor, bu yüzden sıvı görünmüyor.