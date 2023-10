Fizikçilerden 9. Gezegen için yepyeni bir teori

Yayınlanma: 09.10.2023 - 09:49

Güncelleme: 09.10.2023 - 09:49

Bilim insanlarına göre Güneş sistemimizin ucunda saklanan ve "9. Gezegen" diye adlandırılan cisim aslında bambaşka bir şey olabilir.

Güneş sistemimizin ucundaki cisimlerin açıklanamayan hareketleri bazı kişilerin, gezegen bölgemizin uzağındaki karanlık kısımlarda saklanan ve 9. Gezegen diye adlandırdıkları başka bir dünyanın bu cisimleri etkilediğini iddia etmesine yol açtı. Güneş Sistemi'nin uzak noktalarındaki cisimlerin, muhtemelen başka bir gezegen olan göremediğimiz bir cisim tarafından çekiliyormuş gibi davrandığı öne sürülüyor.

ALIŞILMADIK ŞEKİLDE DAVRANIYOR

Independent Türkçe'nin aktardığı bilgilerde Case Western Reserve Üniversitesi'nde fizik alanında öğretim üyesi olan Harsh Mathur ve Hamilton College'da fizik doçenti olan Katherine Brown'ın yaptığı yeni çalışmada, bu hareketlerin değiştirilmiş bir kütleçekim yasası sonucu ortaya çıktığı belirtiliyor.

Bilim insanları bu cisimler Değiştirilmiş Newton Dinamiği (Modified Newtonian Dynamics) veya kısaca MOND diye bilinen teori tarafından yönetilseydi ne olacağını hesapladı. Bu teori Newton'ın olağan kütleçekiminin sadece bir noktaya kadar çalıştığını ve örneğin galaksilerin dış bölgelerinde kütleçekimin alışılmadık şekillerde davrandığını gösteriyor.

Araştırmacılar verilerin birbiriyle örtüştüğünü ve MOND teorisinin mevcut gözlemlere uygulanmasıyla bunların birebir öngörüldüğünü tespit etti. Öğretim üyesi Mathur şöyle diyor:

Çarpıcı bir uyum vardı.

Bilim insanları bulguların, 9. Gezegen'i ya da neler olup bittiğine dair başka bir açıklamayı tamamen elemediğini ifade ediyor. Örneğin bazı araştırmacılar cisimlerin ne olabileceğine dair başka açıklamalar öne sürerken, diğerleri de uzaktaki cisimlerin sadece gözlemlendiğinde böyle davranma eğiliminde olabileceğini ve iddia edilen etkinin bundan kaynaklanabileceğini belirtiyor.

Profesör Brown şöyle diyor:

Sonuç ne olursa olsun bu çalışma Güneş Sistemi'nin dış kısmının, kütleçekimi test etme ve fiziğin temel problemlerini incelemede laboratuvar görevi görme potansiyelinin altını çiziyor.

Bulgular, The Astronomical Journal'da yayımlanan "Modified Newtonian Dynamics as an Alternative to the Planet Nine Hypothesis" (Değiştirilmiş Newton Dinamiği, 9. Gezegen Hipotezine Alternatif Sunuyor) başlıklı makalede aktarıldı.