Yayınlanma: 22.09.2023 - 10:02

Güncelleme: 22.09.2023 - 10:02

Komplo Teorisi filminin yönetmen koltuğunda Richard Donner oturuyor. Filin senaristliğini ise Brian Helgeland üstleniyor. Peki, Komplo Teorisi filminin konusu ne? Komplo Teorisi filminin oyuncuları kim?

KOMPLO TEORİSİ FİLMİNİN KONUSU NE?

New York'ta taksi şöförlüğü yapan Jerry Fletcher (Mel Gibson) komplo teorilerine çok meraklıdır. Etrafındaki herkesle ülkeyi gerçekten yöneten adamları ve sokaklarda serbest dolaşan suikastçileri konuşmayı adet haline getiren Fletcher bir gün, Adalet Bakanlığı avukatı Alice Sutton'un da (Julia Roberts) gerçeklerden haberdar olması gerektiğine karar verir. Avukatın ofisine ziyarete giden Fletcher, kısa sürede oradan kovulur. Ama, çok yakında ikisi beraber hayalarını kurtarmaya çalışacaklardır.

KOMPLO TEORİSİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Mel Gibson

Julia Roberts

Patrick Stewart

Troy Garity

Cylk Cozart

Steve Kahan

Terry Alexander

Alex McArthur

Rod Mclachlan

Saxon Trainor

Cece Neber Labao

G.a. Aguilar

Brian J. Williams

Rich Hebert

Jim Sterling

Michael Potts

KOMPLO TEORİSİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Komplo Teorisi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.