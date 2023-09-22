Komplo Teorisi filminin konusu ne? Komplo Teorisi filminin oyuncuları kim?
Komplo Teorisi (Conspiracy Theory) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Komplo Teorisi filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Komplo Teorisi filminin konusu ne? Komplo Teorisi filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Komplo Teorisi filminin yönetmen koltuğunda Richard Donner oturuyor. Filin senaristliğini ise Brian Helgeland üstleniyor. Peki, Komplo Teorisi filminin konusu ne? Komplo Teorisi filminin oyuncuları kim?
KOMPLO TEORİSİ FİLMİNİN KONUSU NE?
New York'ta taksi şöförlüğü yapan Jerry Fletcher (Mel Gibson) komplo teorilerine çok meraklıdır. Etrafındaki herkesle ülkeyi gerçekten yöneten adamları ve sokaklarda serbest dolaşan suikastçileri konuşmayı adet haline getiren Fletcher bir gün, Adalet Bakanlığı avukatı Alice Sutton'un da (Julia Roberts) gerçeklerden haberdar olması gerektiğine karar verir. Avukatın ofisine ziyarete giden Fletcher, kısa sürede oradan kovulur. Ama, çok yakında ikisi beraber hayalarını kurtarmaya çalışacaklardır.
KOMPLO TEORİSİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Mel Gibson
Julia Roberts
Patrick Stewart
Troy Garity
Cylk Cozart
Steve Kahan
Terry Alexander
Alex McArthur
Rod Mclachlan
Saxon Trainor
Cece Neber Labao
G.a. Aguilar
Brian J. Williams
Rich Hebert
Jim Sterling
Michael Potts
KOMPLO TEORİSİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Komplo Teorisi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.
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