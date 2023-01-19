Yolda olan Galaxy A24 teknik özellikleri belli oldu
Samsung'un uygun fiyatlı olması beklenen Galaxy A24 modelinin teknik özellikleri ortaya çıktı.
Samsung amiral gemisi telefonlarının yanında daha uygun fiyatlı telefonlarını geliştiriyor ve akabinde tanıtıyor. Bu çalışmanın bir ürünü olan Samsung Galaxy A24 için teknik özellikler belli oldu. Samsung, bildiğiniz üzere 1 Şubat'ta yeni amiral gemisi ailesi Galaxy S23'ü tanıtacak.
SAMSUNG GALAXY A24 HAKKINDA BİLDİKLERİMİZ VE FİYATI
Şirket S23 serisini tanıtmaya hazırlanırken bir diğer yandan da uygun fiyatlı klasmanda yer alan A24 serisi hakkında detaylar belli oldu. Samsung Galaxy A24, Geekbench testlerinde ortaya çıktı. Telefon gücünü 6 nm süreçten çıkan MediaTek Helio G99'dan alacak. Bu işlemcinin iki adet 2.2 GHz hızında Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz hızında Cortex-A55 çekirdeklerine sahip olduğunu belirtmekte fayda var.
Görsel temsilidir.
FHD+ Super AMOLED ekranın tercih edilmesi beklenen A24 serisinde 90Hz ekran yenileme hızı ve 6.24 inçlik boyut yer alacak. Arka kamera diziliminde ise 50 MP temel kamera yer alırken, 5 MP ultra geniş açılı ve 2 MP makro kameralar yer alacak.
Ön tarafta ise 13 MP kamera tercih edilecek.
5.000 mAh bataryaya sahip olacak bu model 25W şarjla destekleniyor. 4 GB, 6 GB ve 8 GB RAM seçeneklerine ek olarak 64 GB ve 128 GB depolama alanları da yine telefonla beraber sunulacaklar arasında yer alıyor.
Telefonun ise 300 euro gibi bir fiyattan satışa çıkması bekleniyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü şarkıcının eşi cezaevinde yaşamını yitirdi
- Erdoğan'dan kürsüde seçim için '14 Mayıs' mesajı
- Başkan Soyer 'Zehirsiz kent İzmir' için imza attı
- Ahmet Türk'ten Kılıçdaroğlu vurgusu
- Peker önce paylaştı, sonra sildi
- CHP'den 'seçim' için ilk tepki
- Erbakancıları nasıl katlettiler?
- Peker seçim öncesi video 'sözü' vermişti
- Kılıçdaroğlu'ndan '14 Mayıs' açıklaması
- SADAT Başkanı Tanrıverdi'ye kötü haber