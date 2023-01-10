Samsung bu yıl EX1 adlı yardımcı robotunu piyasaya sürecek

Yayınlanma: 10.01.2023 - 10:40

Güncelleme: 10.01.2023 - 10:40

Samsung CES kapsamında her yıl ilginç ve farklı teknolojiler tanıtıyor. Daha önce CES 2021'de tanıttığı Bot Handy, yardımcı hizmet robotu olarak lanse edilmişti. Bu robot geleceğin yardımcılarını anlamak için geliştirilmiş 'prototip' idi. Ancak yeni yapılan açıklama Samsung'un bu çalışmayı ciddiye aldığını gösteriyor.

YARDIMCI ROBOT BU YIL PİYASAYA ÇIKIYOR

Şimdi ise şirket, yardımcı hizmet robotu olarak geçen EX1'i bu yıl kullanıcıların karşısına çıkartmaya hazırlanıyor.

Samsung Electronics'in başkan yardımcısı ve CEO'su Han Jong-hee, Las Vegas'ta düzenlediği basın toplantısında, "Bu yıl içinde EX1 adlı bir insan yardımcı robotu piyasaya sürmeyi planlıyoruz" açıklamasında bulundu.

Yardımcı robot hakkında detaylar paylaşılmadı ancak CES 21'de tanıtılan Bot Handy, gerçek zamanlı bulaşık ve çamaşır yıkayabiliyorken, içecek doldurabiliyor ya da evdeki diğer basit işleri gerçekleştirebiliyordu.

Samsung'un piyasaya sunmayı planladığı yardımcı robot hakkında bilgi paylaşılmasa da Güney Kore merkezli şirketin akıllı robotlara yatırım yapmayı sürdürdüğü ve sonuçta 'Bot Handy'e benzeyen bir robotun karşımıza çıkartabileceği düşünülüyor.