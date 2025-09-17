YouTube, 2021 yılından bu yana içerik üreticilerine ödediği rakamı açıkladı

YouTube birçok içerik üretici için bir gelir kaynağı olmaya devam ediyor. YouTube da buna yönelik yeni bir açıklama yaptı. 2021 yılından bu yana platformdaki içerik üreticilerine 100 milyar dolardan fazla ödeme yapıldı.

YouTube'un baş ürün sorumlusu Johanna Vulic, platformun 20. yıl dönümünü kutlayan açıklamasında, içerik üreticilerinin "daha önce düşünmediğimiz şekilde kültürü ve eğlenceyi şekillendirme" becerisini övdü.

Şirket ayrıca, 2025 yılında TV izlenmelerinden 100.000 doların üzerinde gelir elde eden YouTube kanallarının sayısının 2024'e kıyasla yüzde 45 arttığını belirtiyor. Google bu yılın başlarında video platformunun birkaç ay üst üste TV izlenmelerinde lider olduğunu bildirilmişti.

Öte yandan YouTube Shorts için yapay zeka destekli birçok yeni özellik de duyuruldu. İçerik üreticileri videolarını yapay zeka ile düzenleyebilecek, müzik, geçişler ve hatta seslendirmeler ekleyebilecek. Yeni özellikler arasında, ilgili videolardaki diyalogları kısa bir videoda kullanılmak üzere şarkıya dönüştürme yeteneği de bulunuyor.