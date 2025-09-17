10 yıllık iPhone 6s güncelleme aldı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
10 yıl önce tanıtılan ve uzun bir süre en çok satan iPhone unvanına sahip olan iPhone 6s, iOS 15.8.5 güncellemesini aldı.

Apple, iPhone 6s, iPhone 7, birinci nesil iPhone SE, iPad Air 2, iPad mini 4 ve iPod touch 7 dahil olmak üzere eski cihazları için iOS 15.8.5 ve iPadOS 15.8.5 güvenlik güncellemelerini kullanıcılara sundu. 

Yapılan bu güncelleme, kötü amaçlı bir görüntünün işlenmesi sırasında bellek bozulmasına yol açabilecek ImageIO bileşenindeki kritik bir güvenlik açığını gideriyor. Apple, bu açığın günlük kullanıcılara yönelik karmaşık saldırılarda kullanılabileceğini aktardı.

Bu hamle, Apple'ın özellikle casus yazılımlarla kullanıcıları tehdit eden durumlar söz konusu olduğunda eski iPhone'lara destek verdiğini gösteriyor.

