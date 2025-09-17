OpenAI, ChatGPT'yi kimin, nasıl ve ne için kullandığını araştırdı

ChatGPT, gerek kullanım amacı gerekse etik sebeplerle çok fazla gündemde kalıyor. OpenAI ise ChatGPT'ye yönelik yeni bir çalışma yaptı. Bu çalışma ile ChatGPT'yi kimin hangi amaçla kullandığı araştırıldı.

OpenAI ve Harvard ekonomisti David Deming'in yaptığı araştırmada, her ay yaklaşık 700 milyon kişi tarafından kullanılan 1,5 milyondan fazla görüşme analiz edildi. CNBC'ye göre çalışmanın temel bulgularından biri, bu yılın haziran ayı itibarıyla iş dışındaki mesajların yükselmiş olmasıydı.

ChatGPT'nin iş dışındaki kullanımı geçen yıl yüzde 53 iken bu yıl yüzde 73'e kadar yükselmiş.

Araştırmacılar ayrıca, Temmuz 2025 itibarıyla kadın ismine sahip kullanıcı sayısının yüzde 52 olduğunu, Ocak 2024'te ise bu rakamın yalnızca yüzde 37 olduğunu belirtti.

Bir diğer dikkate değer sonuç ise ChatGPT'nin düşük ve orta gelirli ülkelerde yaygınlaşmasıdır. Mayıs 2025 itibarıyla, şirketin sohbet botu kullanım oranının en düşük gelirli ülkelerdeki büyüme oranı, en yüksek gelirli ülkelere kıyasla 4 kattan fazlaydı.

Araştırmalara göre, ChatGPT görüşmelerinin yüzde 75'i üç geniş kategoriye ayrılıyor: pratik rehberlik, bilgi arama ve yazma. Kullanıcılar çoğunlukla pratik tavsiyelere, eğitimlere ve yaratıcı fikirlere yöneliyor.

ChatGPT iş anlamında en çok yazma işinde kullanılıyor. Burada taleplerin yüzde 40'ını oluşturuyor. Taleplerde çoğu kullanıcı, sıfırdan metin yazmak yerine sohbet botundan metni düzenlemesini, eleştiri veya çeviri yapmasını ister.

Araştırma aynı zamanda kullanıcıların kullanım kategorilerini de belirledi. Burada, soru sorma, bir şeyleri yapmasının istemesi ya da ifade etmesi olarak öne çıktı. Temmuz ayı itibarıyla taleplerin yarısı soru sorma kategorisine girdi. Bu da aslında ChatGPT'nin bilgi ve tavsiye almak için daha sık kullanıldığını gösteriyor.

İş amaçlı kullanımda ise bir şeylerin yapılmasının istenmesi en yüksek taleplerden biri oldu.

ChatGPT, yazma da dahil olmak üzere belirli iş görevlerini yerine getirmek için sıklıkla tercih edildi.

OpenAI, bu çalışmada kullanıcıların mesajlarının okunmadığını belirtiyor. Bunun yerine, araştırmacılar, mesaj içeriğinin insan tarafından incelenmesine gerek kalmadan kullanım modellerini sınıflandıran otomatik araçları kullanmayı tercih ettiler.