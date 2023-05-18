YouTube çocuklara silah videosu öneriyor!

Yayınlanma: 18.05.2023 - 11:56

Güncelleme: 18.05.2023 - 11:56

Teknoloji devi Google'ın sahip olduğu dünyanın en çok kullanılan video izleme platformu YouTube büyük bir skandal ile gündeme geldi. Tech Transparency Project (TTP) adlı kâr amacı gütmeyen gözlemci bir kuruluş tarafından yapılan araştırmaya göre, YouTube çocuklara silah videoları öneriyor.

TTP yaptığı araştırmada dört tane test hesabı oluşturdu. Bu hesaplardan iki tanesini dokuz yaşında, iki tanesini de 14 yaşında erkek çocuklar olarak tanımladı. Hesaplarda çocukların izlediği video oyun içeriklerini izleyen araştırmacılar YouTube'un bir süre sonra silah videoları önerdiğini gözlemledi.

TTP tarafından yayınlanan raporda, "Çalışma YouTube'un tüm oyuncu hesaplarına silahlı saldırılar ve silahlarla ilgili içerik önerdiğini, bununla birlikte YouTube tarafından önerilen videolara tıklayan kullanıcılara çok daha yüksek bir hacımde içerik önerildiği ortaya koydu" ifadeleri yer aldı.

Ayrıca önerilen videoların bazılarının silahın bir vücuda ne kadar zarar verebileceğini gösteren ve kitlesel silahlı saldırı olayları olduğu belirtildi.

TTP'nin açıklamalarına göre bir ay süren test süreci boyunca YouTube, dokuz yaşındaki çocuklara toplamda 382, 14 yaşındaki çocuklara ise 1325 silahlı video gösterdi. YouTube tarafından ise konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.