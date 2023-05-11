YouTube'u reklam engelleyici ile kullananları kızdıracak hamle

Yayınlanma: 11.05.2023 - 16:59

Güncelleme: 11.05.2023 - 16:59

YouTube'a ücret ödeyerek abone olmuyorsanız her gün 'yüzlerce reklama' maruz kalmanız gerekiyor. Bunun önüne geçmek isteyen kullanıcılar ise tarayıcısına reklam engelleyici uzantılar ekleyerek önüne geçiyor. Ancak bu durumun önüne geçmek isteyen YouTube, reklam engelleyici kullanan kişilerin karşısına yeni bir uyarı çıkartmaya başladı.

TÜM KULLANICILARI NE ZAMAN ETKİLEYECEĞİ BİLİNMİYOR

Pek çok haber sitesi ve bazı sitelerde yer alan 'reklam engelleci kullandığını görüyoruz, lütfen devam etmek için bu uygulamayı kaldır' ibaresine benzer bir uyarı artık YouTube'da da çıktığı söyleniyor.

Tıpkı bu uyarı benzeri bir uyarıyı kullanıcıların karşısına çıkarttığı aktarılan YouTube'un, kullanıcıdan ya uzantıyı devre dışı bırakması isteniyor ya da YouTube Premium'a geçmesi gerektiği söyleniyor.

Google'ın reklam engelleme uzantısının aktif olup olmadığının belirlemesi için testlerin başladığı ve YouTube'da da bunun algılanacağı söylenen bir özelliğin yolda olduğu ortaya çıktı.