YouTube geçilemeyen 5'li reklamlar üzerinde çalışıyor

13 Eylül 2022 Salı, 15:26

Günümüzde pek çok şirket reklamlarla gelirlerini katlıyor. Bu noktada reklamları en büyük gelir kapısı haline getirmiş olan YouTube için yeni bir adım atılıyor. YouTube, yeni ortaya çıktığı kadarıyla 5'li şekilde videonun başına eklenen ve geçilemeyen reklamlar üzerinde çalışıyor.

YouTube'dan üzen reklam hamlesi: Premium tek çare olsun istiyor

Çoklu reklamları hayata geçirmeye başlayan YouTube, şu anda yavaş yavaş kullanıcıların karşısına 5'li reklamları çıkartıyor. Özellikle TV uygulamasında görülen bu reklamlar, Twitter üzerinden kullanıcıların reklamları paylaşmasıyla gündeme geldi. Bir ya da iki reklamı arka arkaya tolere eden milyonlarca kişi arka arkaya birkaç reklam görmekten çok hoşlanmayacaktır.

Kısa süre içinde az kullanıcıya sunulmasına rağmen tepki çeken özellikten kurtulmak isteyenler için YouTube'un önerisi premium hesaba geçmek. Türkiye'de YouTube Premium üyeliğine şu an aylık olarak 16.99 TL ödemek gerekiyor.