YouTube harekete geçti: 'Deepfake' içerikleri tespit eden yeni sistem!

Popüler video paylaşım platformu YouTube, içerik üreticilerinin yüz ve seslerinin yapay zeka tarafından izinsiz kopyalanmasını önleyen güvenlik aracını kullanıma sundu.

The Verge'in aktardığına göre platform, yapay zekâdan yararlanan bir sistemle bir içerik üreticisinin yüzünü veya sesini taklit eden videoları tespit etmeye başladı.

KADEMELİ OLARAK KULLANIMA AÇILIYOR

YouTube’un yeni özelliği, bu haftadan itibaren YouTube İş Ortağı Programı üyeleri tarafından kullanılabilecek.

İçerik üreticileri, YouTube Studio’daki yeni "İçerik Tespiti" sekmesinden kimlik doğrulaması yaparak kendilerine ait ses veya görüntüyü izinsiz kullanan videoları inceleyebilecek.

Üreticiler, bu panel üzerinden tespit edilen videolar için kaldırma talebi gönderebilecek.

İlk aşamada seçilen üreticilere çarşamba günü e-posta yoluyla bilgilendirme yapıldı. YouTube, sistemin önümüzdeki aylarda daha geniş bir kullanıcı grubuna açılacağını bildirdi.

SİSTEM HENÜZ GELİŞTİRME AŞAMASINDA

Şirket, erken erişim kullanıcıları için yayımladığı rehberde, yapay zeka tabanlı tespit aracının hâlâ geliştirme aşamasında olduğunu belirtti.

Rehberde, sistemin zaman zaman üreticilerin kendi içeriklerini de yanlışlıkla işaretleyebileceği bilgisine yer verildi.

YouTube, bu sürecin telif hakları ihlallerini belirleyen mevcut "Content ID" sistemiyle benzer şekilde işlediğini açıkladı.

GEÇEN YIL DUYURULMUŞTU

Yapay zeka destekli benzerlik tespit aracı ilk olarak geçen yıl duyurulmuştu. Araç, aralık ayında Creative Artists Agency (CAA) bünyesindeki bazı kullanıcılarla pilot test sürecine alınmıştı.

YouTube o dönemde yaptığı açıklamada, işbirliğinin "platformda bir kişinin yüzünü içeren yapay zeka içeriklerini tespit ve yönetmeyi amaçlayan erken aşama teknolojinin denenmesini" sağlayacağını ifade etmişti.

Bununla birlikte YouTube’un ana şirketi Google, son dönemde hem üretken yapay zeka araçlarına hem de bunların kötüye kullanımını önlemeye yönelik güvenlik sistemlerine ciddi yatırımlar yapıyor.

Nitekim YouTube, mart ayında üreticilerin yapay zeka ile oluşturulmuş veya değiştirilmiş videoları etiketlemesini zorunlu kılan yeni bir politika yürürlüğe koymuştu.

Şirket ayrıca, gerçek sanatçıların seslerini taklit eden yapay zeka müzik içeriklerine karşı da önlemler açıklamıştı.