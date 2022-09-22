YouTube, kullanıcıların fikirlerini önemsemiyor!

22 Eylül 2022 Perşembe, 19:11

En popüler içerik platformlarından biri olan YouTube hakkında yeni bir çalışma oratya çıktı. Mozilla tarafından yapılan bu çalışmaya göre YouTube, kullanıcıların beğenmeme ya da spam düğmelerine basmasını önemsemiyor. Yani kullanıcılar istemediğini söylemesine rağmen onların karşısına 'benzer içerikleri' çıkartmaya devam ediyor.

YouTube'a yönelik çarpıcı çalışma

Söz konusu haber bu hafta kar amacı gütmeyen bir kuruluş tarafından açıklandı. Mozilla iki yıl öcne bir tarayıcı uzantısı sunmuştu ve bu uzantı YouTube'un kullanıcı aramaları ve şikayetleri noktasında aslında ne kadar da tepkisiz kaldığını gözler önüne seriyor.

Kullanıcıların büyük bir çoğunluğu sevmediği veya ilgilenmediği halde aynı içerikleri görmeye devam ettiler. Örneğin silah ve şiddet videolarını sevmeyen kişilere daha fazla bu içeriklerden gösteren YouTube, diğer bir yandan kripto içerikleriyle ilgilenmeyen kullanıcılarına da ısrarla bu içerikleri gösteriyor.

Yapılan çalışma da tam bu noktaya parmak basıyor. Zira çalışmada 'kanalı bana önerme', demesine rağmen kullanıcılara yüzde 43 oranında benzer kanallar gösterilmeye devam edildi. Öte yandan kullanıcılar 'izlenme geçmişimden kaldır' düğmesine tıklamasına rağmen bu videoların yalnızca yüzde 29'u kaldırıldı.

Bir diğer yandan ise 'beğenmeme' ya da 'ilgilenmeme' seçeneklerini tıklamalarına rağmen kullanıcıların karşısına yüzde 11 ve yüzde 12 oranında videolar çıktı.