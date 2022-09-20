YouTube yeni sayfa tasarımına geçiyor
Popüler video izleme platformu YouTube yeni bir sayfa tasarımına geçiyor. Bazı yenilikler içeren bu tasarım değişikliği, daha pratik bir kullanım sunacak.
YouTube kurulduğundan bu yana çok büyük değişikliklere sahne olmadı. Ara ara daha basit veya pratik bir arayüz sunmak adına çabalayan geliştiriciler, yenilikler getirmeye devam ediyor. YouTube'un yeni sayfa tasarımına göre artık kanal adı, videonun başlığı ile beğenme ya da beğenmeme butonu gibi etkileşimde bulunabilir alanların arasında yer alacak.
YouTube değişiklik yapıyor, popüler yorumları öne çıkarıyor
Bu arayüz değişikliğinde aynı zamanda yana kaydırılabilir butonların hemen altında en popüler yorum da öne çıkarılacak. Yeni tasarım hem Android hem iOS hem de web için kullanıma açıldığı aktarılıyor.
Bir diğer yandan bu tasarım, 'Ambiyans modu' özelliği de sunuyor. Bu mod sayesinde videonin genel renkleri ana sayfa tasarımıyla bütünleşiyor ve daha bütün bir arayüz sunulmuş oluyor.
Video Haberler
- Tekneyle ulaşılabilen Kaleköy, tatilcilerin gözdesi
- Süslü Kadınlar, Ayvalık'ta pedal çevirdi
- Podyuma bu kez koyunlar çıktı
- Motorlu kuryenin otomobilin kapısına çarparak düştüğü an
- Modifiye araç tutkunları Tekirdağ'da buluştu
- Vinçle gelin arabasının önünü kesip, bahşiş istedi
- Şoförü, rahatsızlanan yolcusunu hastaneye yetiştirdi
- Asansörde mahsur kalan aile duvar kırılarak kurtarıldı
- Van Gölü sahilinde 20 ton çöp toplandı
- Kayak sporcuları yarışlara kara yolunda hazırlanıyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Borsa için acil zirve yapılıyor
- Saldırgan hakkında yeni gelişme
- 'Böyle sokağa çıkamazsın!'
- Acun Ilıcalı trafik kazası geçirdi
- Sedat Peker, iki sene önce valiliği uyarmış
- Adnan Oktar davasında yeni gelişme!
- Subaşı'nın uyuşturucu testi sonucu açıklandı
- KPSS'de yeni skandal!
- 'Batsın bu ayrımcılık, batsın bu diliniz!'
- Kraliçe'nin cenaze törenine bu görüntü damga vurdu