YouTube yeni sayfa tasarımına geçiyor

20 Eylül 2022 Salı, 09:21

YouTube kurulduğundan bu yana çok büyük değişikliklere sahne olmadı. Ara ara daha basit veya pratik bir arayüz sunmak adına çabalayan geliştiriciler, yenilikler getirmeye devam ediyor. YouTube'un yeni sayfa tasarımına göre artık kanal adı, videonun başlığı ile beğenme ya da beğenmeme butonu gibi etkileşimde bulunabilir alanların arasında yer alacak.

YouTube değişiklik yapıyor, popüler yorumları öne çıkarıyor

Bu arayüz değişikliğinde aynı zamanda yana kaydırılabilir butonların hemen altında en popüler yorum da öne çıkarılacak. Yeni tasarım hem Android hem iOS hem de web için kullanıma açıldığı aktarılıyor.

Bir diğer yandan bu tasarım, 'Ambiyans modu' özelliği de sunuyor. Bu mod sayesinde videonin genel renkleri ana sayfa tasarımıyla bütünleşiyor ve daha bütün bir arayüz sunulmuş oluyor.