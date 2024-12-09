YouTube Music için yeni bir özellik eklendi

Yayınlanma: 09.12.2024 - 20:05

Güncelleme: 09.12.2024 - 20:05

YouTube Music için bir şarkının ya da podcast'in belirli bir anını paylaşmaya yarayan özellik, podcast dinleyenlerin işine yarayacak gibi duruyor. Android ve iOS için gelen özellik, içeriklerin belirli bir anının paylaşılmasını sağlıyor ve timestamp olarak adlandırılıyor.

Paylaşılan ekran görüntüsünde özelliğe platform üzerinden direkt içeriklerde yer alan paylaş kısmından ulaşılıyor. Sağ üst kısımda belirlenen dakika veya saniye kısmı görülecek. Bundan sonra paylaşmak istediğiniz kişiyle kolayca paylaşabileceksiniz.

Eğer aktif edilip paylaşım yapılırsa linki açan kişiler şarkıyı ya da podcast'i o andan itibaren dinleyebilecekler.