YouTube, 2024’ün en iyi içerik üreticilerini açıkladı: Listedeki bir isim dikkat çekti
2024'ün sonu yaklaştıkça, sosyal medya platformları da yıllık verilerini yayımlaya başlıyor. Son olarak YouTube, 2024’ün en iyi içerik üreticilerini açıkladı.
YouTube, 2024 yılına damgasını vuran en iyi içerik üreticilerini açıkladı. ABD’de en çok izlenen 10 kanalın yer aldığı listede zirvede MrBeast bulunuyor. Onu Stokes Twins ve bu yıl YouTube’da içerik üretimine başlayan Cristiano Ronaldo takip ediyor.
Listede yer alan içerik üreticileri şu şekilde sıralandı:
- MrBeast
- Stokes Twins
- Cristiano Ronaldo
- CaseOh
- Zack D. Films
- Nick DiGiovanni
- Jordan Matter
- Mark Rober
- The Trench Family
- Camilla Araujo
Listenin en dikkat çeken ismi ise 10. sırada yer alan Camilla Araujo oldu. Aslen OnlyFans içerik üreticisi olan Araujo, uzun süredir bu platformdaki içeriklerini tanıtmak için YouTube’da kısa videolar üretiyor.
Bu içeriklerin milyonlarca izlenmeye ulaşması, Araujo’yu 2024’ün en popüler içerik üreticileri arasına soktu.
YouTube, söz konusu içeriklerin platformun topluluk kurallarını ihlal etmediğini belirtirken, birçok kişi bu tür videoların sosyal medya platformları tarafından engellenmesi gerektiğini savunuyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Köyüne dönmek isteyene 5 gebe düve verilecek
- Hasat için 1400 kilometre yol gittiler!
- Yatak odasında yakalandı: Kaçarken balkondan düşüp öldü
- Yer bildiren şirket ve esnafa vergi adımı
- Bakan Yerlikaya'dan 'kayyum' açıklaması
- Galatasaray'dan KAP bildirimi geldi!
- Biri hukuk devleti mi dedi?
- İstanbul'da AVM yangını: Çok sayıda itfaiye sevk edildi!
- 36 dakikada gözaltı!
- Geri dönen meyve sebze tartışma yarattı