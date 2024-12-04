YouTube, 2024’ün en iyi içerik üreticilerini açıkladı: Listedeki bir isim dikkat çekti

Yayınlanma: 04.12.2024 - 10:42

Güncelleme: 04.12.2024 - 10:44

YouTube, 2024 yılına damgasını vuran en iyi içerik üreticilerini açıkladı. ABD’de en çok izlenen 10 kanalın yer aldığı listede zirvede MrBeast bulunuyor. Onu Stokes Twins ve bu yıl YouTube’da içerik üretimine başlayan Cristiano Ronaldo takip ediyor.

Listede yer alan içerik üreticileri şu şekilde sıralandı:

MrBeast

Stokes Twins

Cristiano Ronaldo

CaseOh

Zack D. Films

Nick DiGiovanni

Jordan Matter

Mark Rober

The Trench Family

Camilla Araujo

Listenin en dikkat çeken ismi ise 10. sırada yer alan Camilla Araujo oldu. Aslen OnlyFans içerik üreticisi olan Araujo, uzun süredir bu platformdaki içeriklerini tanıtmak için YouTube’da kısa videolar üretiyor.

Bu içeriklerin milyonlarca izlenmeye ulaşması, Araujo’yu 2024’ün en popüler içerik üreticileri arasına soktu.

YouTube, söz konusu içeriklerin platformun topluluk kurallarını ihlal etmediğini belirtirken, birçok kişi bu tür videoların sosyal medya platformları tarafından engellenmesi gerektiğini savunuyor.