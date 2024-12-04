YouTube, 2024’ün en iyi içerik üreticilerini açıkladı: Listedeki bir isim dikkat çekti

2024'ün sonu yaklaştıkça, sosyal medya platformları da yıllık verilerini yayımlaya başlıyor. Son olarak YouTube, 2024’ün en iyi içerik üreticilerini açıkladı.

YouTube, 2024’ün en iyi içerik üreticilerini açıkladı: Listedeki bir isim dikkat çekti
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.12.2024 - 10:42

YouTube, 2024 yılına damgasını vuran en iyi içerik üreticilerini açıkladı. ABD’de en çok izlenen 10 kanalın yer aldığı listede zirvede MrBeast bulunuyor. Onu Stokes Twins ve bu yıl YouTube’da içerik üretimine başlayan Cristiano Ronaldo takip ediyor.

Listede yer alan içerik üreticileri şu şekilde sıralandı:

  • MrBeast
  • Stokes Twins
  • Cristiano Ronaldo
  • CaseOh
  • Zack D. Films
  • Nick DiGiovanni
  • Jordan Matter
  • Mark Rober
  • The Trench Family
  • Camilla Araujo

Listenin en dikkat çeken ismi ise 10. sırada yer alan Camilla Araujo oldu. Aslen OnlyFans içerik üreticisi olan Araujo, uzun süredir bu platformdaki içeriklerini tanıtmak için YouTube’da kısa videolar üretiyor.

Bu içeriklerin milyonlarca izlenmeye ulaşması, Araujo’yu 2024’ün en popüler içerik üreticileri arasına soktu.

YouTube, söz konusu içeriklerin platformun topluluk kurallarını ihlal etmediğini belirtirken, birçok kişi bu tür videoların sosyal medya platformları tarafından engellenmesi gerektiğini savunuyor.


Etiketler: #youtube

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