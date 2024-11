YouTube'a yüklenen "kayıp" iPhone videoları ortaya çıktı

iPhone'un ilk çıktığı zamanlarda sahip olduğu önemli bir özellik vardı. Kullanıcılar, çektikleri videoları, henüz yeni bir web servisi olan YouTube'a kolayca yükleyebiliyordu. Ancak bu çok sınırlı bir paylaşımdı.

iOS, kullanıcılara videolarını isimlendirme izni vermiyordu ve dosyayı, iPhone içindeki kayıtlı ismiyle yüklüyordu. Yani, kamera videolarınıza IMG_0001 gibi isimler verdiği için, videolar YouTube da bu şekilde yükleniyordu.

Chip'in aktardığına göre IMG_0001 ismiyle kurulan bir web sitesi, 10 yıldan uzun süre önce YouTube'a yüklenmiş ve unutulmuş bu "arkeolojik eserleri" ortaya çıkarıyor. Site, bu eski iPhone videolarını rastgele olarak gösteriyor ve izleyiciler her girdiğinde farklı videolar bulabiliyor. Çünkü sitenin açıklamasına göre YouTube'da bu şekilde unutulmuş 5 milyon video bulunuyor.

i found millions of YouTube videos that have default camera names as titles (like IMG_0276) and made it into a website where you can watch random ones.



unedited, pure moments from random lives https://t.co/zdYQmkz0qk pic.twitter.com/T6zuED8y7N