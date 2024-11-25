YouTube'a yüklenen "kayıp" iPhone videoları ortaya çıktı

"IMG_0001" ismini taşıyan yeni bir internet sitesi, YouTube'un kaybolmuş veya unutulmuş iPhone kliplerini ortaya çıkartarak "dijital arkeolojik kazı" yapıyor.

YouTube'a yüklenen
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.11.2024 - 17:42

iPhone'un ilk çıktığı zamanlarda sahip olduğu önemli bir özellik vardı. Kullanıcılar, çektikleri videoları, henüz yeni bir web servisi olan YouTube'a kolayca yükleyebiliyordu. Ancak bu çok sınırlı bir paylaşımdı.

iOS, kullanıcılara videolarını isimlendirme izni vermiyordu ve dosyayı, iPhone içindeki kayıtlı ismiyle yüklüyordu. Yani, kamera videolarınıza IMG_0001 gibi isimler verdiği için, videolar YouTube da bu şekilde yükleniyordu.

Chip'in aktardığına göre IMG_0001 ismiyle kurulan bir web sitesi, 10 yıldan uzun süre önce YouTube'a yüklenmiş ve unutulmuş bu "arkeolojik eserleri" ortaya çıkarıyor. Site, bu eski iPhone videolarını rastgele olarak gösteriyor ve izleyiciler her girdiğinde farklı videolar bulabiliyor. Çünkü sitenin açıklamasına göre YouTube'da bu şekilde unutulmuş 5 milyon video bulunuyor.

Bu arada bu 5 milyon video, YouTube'un ilk ortaya çıktığı dönemde, son derece zengin içeriğe hızla ulaşmasının da nedeniymiş gibi görünüyor.

2007'de kurulan YouTube aslında akıllı telefonlardan pratik şekilde YouTube videoları izlemeye izin veren mobil uygulamalar yaygınlaşmadan önce çok kullanılan bir servis değildi. 2009'la başlayan iPhone video yüklemelerinin birkaç sene içinde YouTube'da tatlı kedi videoları içeren 5 milyon içeriğin birikmesine çok yardım ettiği anlaşılıyor.


Etiketler: #youtube

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