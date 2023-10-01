YouTube Müzik yenileniyor: Otomatik indirme özelliği geldi!

Yayınlanma: 01.10.2023 - 15:13

Güncelleme: 01.10.2023 - 15:13

ABD'li teknoloji devi Google, Podcasts uygulamasını kapatıp artık YouTube Müzik üzerinden devam etme kararı almıştı. Bu adımın ardından şimdi ise YouTube Music, podcast dinleyicileri için otomatik indirme özelliğini kullanıma sundu.

Bu yeni özellik sayesinde, kullanıcılar bir podcast program sayfasını ziyaret ederek "Kitaplığa kaydet/indir" seçeneğine dokunarak otomatik indirmeleri etkinleştirebilirler. Bu seçenek, "Otomatik indirmeleri aç" düğmesini etkinleştirir ve en son bölümü cihaza indirerek çevrimdışı dinlemeye olanak tanıyor.

Diğer podcast istemcilerinin çoğunda bulunan otomatik silme ayarı şu anda YouTube Music'te bulunmuyor. Örneğin, Google Podcasts'te "Tamamlanan bölümleri kaldır" seçeneği vardı. Bu yüzden de YouTube Music'e kısa süre içerisinde bu özelliğin de geleceği tahmin ediliyor.

Otomatik indirmeler, her şov ve her cihaz için ayrı ayrı etkinleştirilmelidir. Google Podcasts, bu özelliği hızlıca açıp kapatmak için özel bir Otomatik İndirme sayfası sunar. YouTube Music'teki eşdeğer özellik için Kütüphane sekmesi > Podcast'ler filtresi > İndirilenler'e gitmek gerekmektedir.

YouTube Music'in Android ve iOS için 6.21 sürümü ile otomatik indirme özelliğinin kullanıma sunulduğu bildirildi.