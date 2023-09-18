YouTube Music için ruh hallerine göre sunulan seçenekler

YouTube Music ruh halleri filtresi ile kullanıcılara farklı beş seçenek sunuyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.09.2023 - 10:53
YouTube Music için ruh hallerine göre sunulan seçenekler
Abone Ol google-news

YouTube'un premium olarak sunduğu hizmetlerden biri olan YouTube Music için yeni ruh hali filtreleri geldi.

2020 yılında sunulan ruh hali filtrelerine sahip aktivite çubuğuna artık, ağlama, parti, romantik, havam yerinde ve rahatlamak gibi yeni beş filtre eklendi.

Uygulamaya ve internet sitesi sürümüne yeni eklenen bu beş yeni ruh hali, YouTube Music kullanıcılarının tamamına sunuldu. 


Player Alanı
YouTube Music ruh halleri filtresi YouTube Music YouTube Music yeni özellik

İlgili Haberler

YouTube Music'in yeni özelliği kullanıma sunuldu

YouTube Music'in yeni özelliği kullanıma sunuldu
YouTube Music'e canlı şarkı sözleri geliyor

YouTube Music'e canlı şarkı sözleri geliyor
Bu yılın sonunda YouTube Music için podcast geliyor

Bu yılın sonunda YouTube Music için podcast geliyor

En Çok Okunan Haberler