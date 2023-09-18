YouTube Music için ruh hallerine göre sunulan seçenekler
YouTube Music ruh halleri filtresi ile kullanıcılara farklı beş seçenek sunuyor.
YouTube'un premium olarak sunduğu hizmetlerden biri olan YouTube Music için yeni ruh hali filtreleri geldi.
2020 yılında sunulan ruh hali filtrelerine sahip aktivite çubuğuna artık, ağlama, parti, romantik, havam yerinde ve rahatlamak gibi yeni beş filtre eklendi.
Uygulamaya ve internet sitesi sürümüne yeni eklenen bu beş yeni ruh hali, YouTube Music kullanıcılarının tamamına sunuldu.
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