YouTube Premium’da yenilikler aşamalı olarak yayılıyor: Hangi özellikler geliyor?

Yayınlanma: 23.01.2025 - 11:02

Güncelleme: 23.01.2025 - 11:02

Popüler video platformu YouTube, Premium aboneleri için sunduğu yeni özellikleri açıkladı. Reklamsız izleme, gelişmiş kullanıcı deneyimi ve özel avantajlar sunan YouTube Premium, bu yeniliklerle kullanıcılarına daha kaliteli bir hizmet sunmayı hedefliyor.

YOUTUBE PREMİUM’UN YENİ ÖZELLİKLERİ NELER?

YouTube’un yaptığı açıklamaya göre, Premium kullanıcılar için birçok dikkat çekici özellik kullanıma sunuldu. İşte YouTube Premium’un sunduğu yeni avantajlar:

1. Yüksek Kaliteli Ses (256kbps)

YouTube Premium, müzik videolarında daha net ve derin bir ses deneyimi sunmak için 256kbps ses kalitesine geçti. Bu yenilik, müzik dinleme keyfini üst seviyeye taşıyor.

2. iOS İçin Resim İçinde Resim (PiP)

YouTube Shorts kullanıcıları artık iOS cihazlarında Resim içinde Resim (PiP) özelliğini kullanabilecek. Bu özellik, bir içerik izlerken diğer uygulamalarda gezinme imkanı sunarak çoklu görev yapmayı kolaylaştırıyor.

3. iOS İçin Akıllı İndirmeler

Akıllı İndirmeler sayesinde, önerilen Shorts videoları otomatik olarak indirilecek ve çevrimdışı izlenebilecek. Özellikle internet bağlantısının zayıf olduğu durumlarda bu özellik kullanıcıların imdadına yetişiyor.

4. Web Sürümünde “Öne Atla” Özelliği

Mobil cihazlarda zaten mevcut olan “öne atla” özelliği, şimdi YouTube’un web sürümüne de eklendi. Bu özellik sayesinde kullanıcılar videoların en iyi kısımlarına hızlıca geçiş yapabiliyor.

5. Gelişmiş Oynatma Hızları (Yakında)

Yakın zamanda yayınlanacak yeni bir özellik ile mobil cihazlarda oynatma hızları dört kat daha genişletilecek. Bu yenilik, içerik izleme deneyimini daha kişiselleştirilmiş hale getirecek.

YOUTUBE PREMİUM’DA YENİLİKLER AŞAMALI OLARAK YAYILIYOR

YouTube, bu yeni özelliklerin kullanıma sunulduğunu duyurdu ancak bazı kullanıcılar henüz bu yeniliklere erişemediklerini belirtiyor. Bu durum, güncellemelerin aşamalı olarak dağıtılmasından kaynaklanıyor. Yeni özellikler, kısa bir süre içinde tüm Premium aboneler için aktif hale getirilecek.