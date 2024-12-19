YouTube dünyasının iki devinin buluşması: Orkun Işıtmak MrBeast'ı yalan makinesine bağladı
Orkun Işıtmak, ünlü YouTuber MrBeast'ı yalan makinesine bağlayarak büyük bir sürpriz yaptı! Bu eğlenceli test, YouTube dünyasında heyecan yaratırken, Orkun Işıtmak Instagram'da "inanılmaz bir şey geliyor... hala inanamıyorum MrBeast'e bunu yaptığıma.." notuyla paylaşım yaptı.
Orkun Işıtmak, ünlü YouTuber MrBeast'ı yalan makinesine bağladı ve büyük bir sürpriz yaptı. Bu eğlenceli ve merak uyandıran deneyi instagram üzerinden takipçileriyle 'inanılmaz bir şey geliyor... hala inanamıyorum MrBeast'e bunu yaptığıma..' notuyla paylaşım yaptı.
YOUTUBE DÜNYASINDA DEV BULUŞMA
Orkun Işıtmak, Türkiye'nin en popüler YouTuber'larından biri olarak, yaratıcı içerikleriyle sıkça gündeme geliyor. Ancak son videosu, özellikle dünya çapında tanınan YouTube fenomeni MrBeast'ı konuk almasıyla dikkatleri üzerine çekti. Videonun odak noktası ise, Orkun Işıtmak'ın MrBeast'ı yalan makinesine bağlaması oldu.
YALAN MAKİNESİ TESTİ: MRBEAST'IN GERÇEKLERİ
YouTube dünyasında büyük bir heyecan yaratan bu deneyde, Orkun Işıtmak, MrBeast'ın doğruları ve yalanları ortaya çıkarmayı amaçladı. Yalan makinesi testinde, MrBeast'a çeşitli sorular soruldu ve makine, ünlü YouTuber'ın verdiği cevapların doğru olup olmadığını ölçmeye çalıştı.
MRBEAST'IN TEPKİLERİ VE YALAN MAKİNESİ SONUÇLARI
MrBeast, test sırasında verdiği cevaplarla büyük bir merak konusu oldu.
YALAN MAKİNESİ, GERÇEKLERİ ORTAYA ÇIKARDI MI?
Orkun Işıtmak’ın MrBeast'ı yalan makinesine bağladığı bu eğlenceli test, YouTube dünyasında oldukça dikkat çekeceğe benziyor.
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