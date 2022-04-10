YouTube, sevilen özelliğini genel kullanıma açıyor
Popüler video paylaşım sitesi YouTube'dan iPhone kullanıcılarını sevindiren bir haber geldi. iOS cihazlar için test aşamasını tamamlayan YouTube, PiP modunu bu cihazlarda yakın zamanda aktif etmeye hazırlanıyor.
YouTube PiP (Picture in Picture / Resim içinde Resim) modu
ile kullanıcılarına videoları harici bir pencerede izleme imkanı sunuyor.
Böylelikle video izlerken eş zamanlı olarak diğer uygulamaları çalıştırabilir,
uygulamalar arasında geçiş yapabiliyorsunuz.
Şirket, 2021 yılının Haziran ayında bu özelliğini iOS
cihazlarda denemeye başladı. Ancak genel kullanıma geçiş süreci pek hızlı
olmadı. Premium abonelere öncelik vererek geçici bir çözüm sunan YouTube,
iPhone ve iPad‘ler için bu özelliğin test aşamasını ise sonunda bitiriyor.
TEST AŞAMASI SONA ERDİ
ShiftDelete’in haberine göre; ‘iOS’ta Resim İçinde Resim’
deneyi nisan ayının başından itibaren kaybolmuş durumda. Bu özellik denemek
istendiğinde artık “Denediğiniz özellik kapatıldı” başlığı ile
karşılaşıyorsunuz. Bununla birlikte, YouTube PiP, daha önce testi
etkinleştirmiş olan iPhone ve iPad kullanıcıları için ise hâlâ aktif durumda.
BU HAFTA İÇİNDE AKTİF HALE GELEBİLİR
PiP’nin aktif olarak kullanıldığı iOS cihaz kullanıcılarında
bu özelliğin kaybolmadığı görülüyor. Daha önce bu özelliği kullanan Premium
hesaplar da yeni cihazlarında bu özelliği kullanmaya devam ediyor. Ancak bu
denemeyi hiç yapmamış hesaplara ait iOS cihazlar şu an bu özelliğe kavuşamıyor.
YouTube, 10 ay geçmesine rağmen bu özelliği henüz geniş çapta kullanıma sunmuş
değil.
Durum böyle olsa da deneme aşamasının bitmiş olması yakın zamanda PiP özelliğinin genel kullanıma sunulacağını işaret ediyor. YouTube’un, yakın zamanda iOS cihazlar için PiP modunu geniş çapta kullanıma sunduğunu açıklayan bir duyuru yapması bekleniyor. PiP modunun bu hafta içerisinde tamamen aktif hâle gelmesi bekleniyor.
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