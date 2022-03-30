'Beğenmeme' sayılarını kaldıran YouTube'dan yeni hamle
YouTube, herkese açık 'beğenmeme sayılarını' tüm videolardan kaldırmasının ardından 'tepkiler' özelliğini test ediyor. Özellik kullanıma sunulduğunda, bir videonun belirli bir saniyesine kahkaha, kalp, gülen surat, şaşkınlık ve benzeri emojiler bırakılabilecek.
Dünyanın en popüler video paylaşım platformu YouTube, kasım ayında yaptığı duyuruyla 'dislike' yani beğenmeme butonunda radikal bir değişime gitmişti. Şirket bazı içerik üreticilerin dislike butonu üzerinden saldırıya maruz kaldıklarını belirtmiş ve bu nedenle beğenmeme sayılarını platformdaki bütün videolar için gizleme kararı almıştı.
YouTube bu kararı içerik üreticileri korumak için almış olsa da, izleyicilerin birçoğu bu durumdan memnun olmadı. Çünkü beğenmeme butonu bir içeriğin kaliteli / işe yarar olup olmadığı hakkında az çok fikir veriyordu ve videoya tepki göstermenin en önemli yollarından biriydi.
VİDEOLARA 'EMOJİ' TEPKİSİ GELİYOR
ShiftDelete'in haberine göre; YouTube videolarında beğenmeme butonuna alternatif olarak 'Zamanlanmış Tepkiler' özelliği test edilmeye başlandı. Özellik kullanıma sunulduğunda, bir videonun belirli bir saniyesine kahkaha, kalp, gülen surat, şaşkınlık ve benzeri emojiler bırakılabilecek ve izleyiciler, toplam tepkileri yorumlarda görebilecekler.
Zamanlanmış tepkiler, test aşamasında olduğundan tüm videolarda kullanılamıyor. Özelliğin aktif edildiği bir videoya denk gelirseniz, yorum bölümünü açtığınızda karşınıza çıkacak olan tepki paneline dokunarak emoji bırakabilirsiniz. Aynı panelde videonun o dakikası için verilmiş toplam tepkiler de herkese açık bir şekilde gözükecek.
YOUTUBE'DAN AÇIKLAMA
YouTube konuyla ilgili açıklamasında “Topluluğun sizin için önemli olduğunu biliyoruz, bu nedenle YouTube’da topluluk duygusunu güçlendiren daha fazla özellik sunmaya kararlıyız. Zamanlanmış tepkilerle eğlenin ve yorumlarda ne düşündüğünüzü bize bildirin” dedi ve yeni özelliği kısa süre içerisinde genel kullanıma sunacağını aktardı.
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