YouTube'un Music uygulamasına daha fazla reklam getirildi

YouTube'u ücretsiz kullananlar için çok eleştirilen reklamların sayısı her geçen gün artırılıyor. Bu sefer de YouTube Music için reklam artırma politikasına gidildi. Platformun Premium aboneliğini kullananların sayısı azımsanmayacak kadar yüksek olsa da ücretsiz kullananların sayısı da epeyce yüksek.

Google, YouTube Music üzerinden daha fazla gelir elde etmek adına reklam sayısını artırıyor.

YOUTUBE MUSIC İÇİN YENİ REKLAMLAR

Yeni getirilen reklamlar bir şarkıyı açtığınız sırada banner şeklinde gösteriliyor. Bir kullanıcının fark ettiği yeni reklam stratejisinin ekran görüntüsünde banner, albüm kapağı ile şarkı ismi arasında konumlandırılıyor. Yani albüm kapağı yerine sol alt köşede sponsorlu yazan bir görsel yer alacak.

Reklamlar bir süredir test aşamasında yer alıyordu ancak kullanıcılara henüz sunulmamıştı.