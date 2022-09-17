Boca Juniors'ın YouTube hesabı ele geçirildi!

Arjantin Premier Ligi ekibi Boca Juniors, kulübün resmi YouTube hesabının siber saldırıya uğradığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
17 Eylül 2022 Cumartesi, 00:00
Boca Juniors'ın YouTube hesabı ele geçirildi!
Abone Ol google-news

Arjantin ekibi Boca Juniors, resmi YouTube hesabının hacklendiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Resmi YouTube hesabımız siber saldırıya uğramıştır" denildi.

Durumunun düzeltilmesi için yoğun çaba sarf edildiği de yapılan açıklamada aktarıldı.

Saldırıda kulübün yüklediği bütün videoların birer birer silindiği bildirildi.


Arjantin boca juniors youtube hack

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler