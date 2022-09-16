YouTube'un Shorts tarafına yeni özellik geldi

16 Eylül 2022 Cuma, 21:55

YouTube kısa videolar özelliğini Shorts adı altında duyurmuştu. Kullanıma açılan özellik milyonlarca kişiye ulaşmayı başardı. İşte YouTube bu noktada Shorts tarafı için yeni bir müzik özelliği devreye aldı. Yeni özelliğe göre Shorts videolarında beğendiğiniz şarkıları YouTube Music listenize kolaylıkla ekleyebileceksiniz.

YouTube Short videolarındaki sesleri rahatlıkla listeye ekleyebileceksiniz

Normal şartlarda sosyal medyada beğendiğiniz şarkıları bulmak için uygulamadan çıkmanız gerekebiliyor. Haliyle bu da zaman kaybına neden oluyor. İşte yeni özellik ile artık uygulama içinde kalarak beğendiğiniz şarkıları listenize eklemeye olanak sağlıyor.