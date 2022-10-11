YouTube'a' kullanıcı adı' belirleme geliyor

11 Ekim 2022 Salı, 22:13

YouTube için hazırlanan yeni bir özellik duyuruldu. Bu hafta boyunca kademeli olarak kullanıcılara ulaşacak bu özellik, TikTok ve Instagram gibi platformlarda bulunan "@kullanıcı-adı" kalıbını YouTube'a getirecek.

Dünyanın en popüler çevrimiçi video platformu YouTube, platforma gelecek yeni bir özelliği açıkladı. Şirket tarafından yapılan resmi açıklamaya göre Instagram veya TikTok gibi platformlarda yayın olarak kullanılan "@kullanıcı-ismi" kalıbı, ilerleyen dönemde YouTube'da da yer alacak. Platform, bu kalıba "tanıtıcı" ismini vermiş durumda.

KULLANICILAR BİRBİRLERİNİ DAHA KOLAY ETİKETLEYEBİLECEKLER

YouTube'a kadar pek çok platformda bulunan bu özelliğin getirilmesinin nedeni, kullanıcıların birbirleriyle olan etkileşimlerini artırmak. Zira YouTube'daki tanıtıcılar sayesinde, kullanıcılar birbirlerini daha kolay etiketleyebilecekler. Ayrıca her tanıtıcı bir kanala özel olacağından, sahte hesaplar da daha kolay ifşa olmuş olacak. Kullanıcı adlarının benzersiz olacağını da söyleyelim.

YouTube'un açıklamasına göre tanıtıcılar, paylaşılan video ve shortlarda açıklama bölümüne eklenebilecek. Ayrıca bir kullanıcı, tıpkı Instagram veya TikTok'ta olduğu gibi herhangi bir videonun altına yorum olarak da etiketlenebilecek. Tanıtıcılar, mobil cihazlarda shorts videoların izlendiği alanda da karşımıza çıkacak.

YouTube'un açıklamasına göre tanıtıcılar özelliğinin dağıtımına başlanmış durumda. Bu bağlamda; eğer bir kullanıcı YouTube kanalı için benzersiz bir URL oluşturmuş ise tanıtıcısı da o benzersiz URL'deki ibare olacak. Ancak böyle bir şey söz konusu değilse istenen herhangi bir ibare tanıtıcı olarak atanabilecek.

