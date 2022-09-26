Bir YouTuber Half-Life 2 Remake konsepti hazırladı

26 Eylül 2022 Pazartesi, 08:18

Valve’ın ünlü bilim kurgu-aksiyon oyunu Half-Life 2, Unreal Engine 5 ile yeniden tasarlandı. Half-Life 2 Remake görüntüleri, serinin takipçilerini kendisine hayran etmeyi başardı. Oyundaki klasik sahneleri Unreal Engine 5 ile makyajlayan konsept çalışması, oyunculardan büyük alkış aldı.

Unreal Engine 5’li Half-Life 2 Remake nasıl görünüyor?

Son zamanlarda yaptığı konsept çalışmalarıyla adından söz ettiren YouTube kanalı TeaserPlay, şimdi de Half-Life 2’yi elden geçirdi. YouTuber, 18 yaşındaki aksiyon oyununun Unreal Engine 5 ile tasarlansaydı nasıl görüneceğini ortaya koydu.

Valve, Half-Life 2’yi kendi oyun motoru olan Source ile geliştirdi. İlk olarak 2004 yılında oyuncularla buluşan yapım, duyurulduğu tarihten sonra çeşitli platformlarda yeniden yayınlandı. 18 yıl sonra bile, Valve’ın Half-Life 3 üzerinde çalışmadığını biliyoruz. Şirketin en yeni Half-Life oyunu, VR için sunulan Half-Life: Alyx idi.

Valve yeni bir Half-Life üzerinde çalışmıyor olsa da, oyuncuların konsept videoları ilgi uyandırmayı başarıyor. TeaserPlay tarafından Unreal Engine 5 ile hazırlanan Half-Life 2 Remake videosunda, Gordan Freeman ve G-Man yenilenmiş görüntülere sahip.

Videoda klasik mekanlara ek olarak modern düşmanlar, Gordon’ın levyesi, Gravity Gun ve gibi ikonik öğelere de yer verilmiş. 2 dakikalık video, 18 yaşındaki Half-Life’ın önemli kısımlarını günümüz teknolojisine uyarlıyor.

Yine de bu çalışmanın bir konsept olduğunu, yani sadece oyuncular tarafından tasarlandığını unutmamak gerekiyor. Valve’ın son zamanlarda Portal benzeri Aperture Desk Job isimli bir oyun ve Steam Deck el konsolu üzerinde çalıştığını biliyoruz.





Kaynak: Shiftdelete.net