YouTube, 4K videoların izlenmesi için abone olunmasını istiyor
YouTube Premium ile gelen pek çok yenilik olsa da platform yakında 4K videolar için kullanıcılardan abone olmalarını isteyebilir.
YouTube daha önce yüksek kalitedeki videoları izlemek için abonelik şartı aramazken, artık bir videoyu 4K ayarında izlemek isterseniz ödeme yapmanız istenebilir.
4K VİDEOLARI İZLEMEK İÇİN PREMIUM ABONELİK ALMAK GEREKEBİLİR
MacRumors tarafından belirtildiği gibi YouTube arka planda oynatmak gibi özellikleri premium tarafta sunuyor. Reddit ve Twitter kullanıcıları YouTube'daki bazı izleyicilerin videoları 4K çözünürlükte izlemek istediklerinde premium'a geçmeleri gerektiğine dair bildirimler aldığını gözler önüne seriyor.
Hangi ülkelerde veya hangi cihazlar ya da videolar olduğu net değil ancak özellik yakında yalnızca premium kullanıcıları kapsacak şekilde uygulanabilir. Yine de bu hamle hiç olası değil zira eylül ayında 50 milyon abone açıklandı ve bu Spotify ve Netflix gibi yüz milyonlarca ücretli abonesi olan hizmetlerin yanında oldukça düşük.
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