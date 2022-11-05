YouTube'a ortak canlı yayınlar özelliği geliyor

05 Kasım 2022 Cumartesi, 18:04

Canlı yayınlar özellliği birkaç yıldır sosyal medya ağlarının platformuna getirdiği seçeneklerden biri. YouTube da bu noktada canlı yayın yapan içerik oluşturuculara 'konuk' çağırma imkanı sağlayamayı planlıyor.

YOUTUBE'A ORTAK CANLI YAYIN YAPMA İMKANI GELİYOR

Kısa bir süre önce tasarım değişikliği ile gündeme gelen platform, canlı yayın özelliğini de geliştirmek için çalışmalarını başlattı. Bu özellik ilk etapta belli başlı yayıncılar için aktif edilecek. Daha sonra ise diğer kullanıcılara bu özellik açılacak.

Bu sayede platform daha fazla canlı yayın yapılmasını hedefliyor.

Canlı yayın özelliği geldiğinde ise farklı konuklara geçiş yapabilecek olan içerik üreticileri, bunun yanında yayın içerisinde yalnızca bir konuğun görünmesini sağlayabilecek. Canlı yayına bir konuk davet edildiğinde, yayın sahibinin ekranı konuğun üst tarafında konumlandırılacak.

Özellik kısa bir süre içinde içerik oluşturucuların karşısına 'Go Live Together' olarak çıkacak. Yeni dönemde canlı yayınlar için başlık, açıklama, para kazanma ayarları, küçük resimler ve görünürlük ayarları dahil olmak üzere akış ayrıntılarını ayarlayabilecekler.