YouTube'da 1 saatlik reklamlar görünmeye başladı

Yayınlanma: 28.01.2025 - 19:39

Güncelleme: 28.01.2025 - 19:39

YouTube'da reklam dönemi resmen başlamıştı. Kısa klipler şeklinde reklamlar bir süredir platformda yer alıyor. Ancak reklamlardan daha fazla kazanmak isteyen Google, YouTube için daha uzun reklamları test etmeye başlamıştı. Bu reklamların ne kadar süreye çıkabileceği bilinmiyordu ancak bir Reddit kullanıcısının paylaştığı ekran görüntüsü sürenin ne kadar artabileceğini gösteriyor.

YOUTUBE'DA 1 SAAT SÜREN ATLANAMAYAN REKLAMLAR

Paylaşılan ekran görüntüsüne göre 57 dakikalık bir reklam videoda yer alıyor. Videonun ana uzunluğunun ne kadar olduğu bilinmiyor ancak çok uzun videolarda bu tarz reklamlar yer alabilir ya da reklamlar mevcut durumda olduğu gibi videonun içine yerleştirilebilir.

Bu reklamların can sıkıcı yanlarından bir yanı da uzun olmasına rağmen reklamı atla butonunun olmayacak olması.

Premium olmayan hesaplar için reklam süresini uzatma planlarını bir süre önce açıklayan Google, YouTube'u reklam platformuna çeviriyor eleştirilerine maruz kalmıştı. 1 saatlik reklam kabusu ise şu anda herkese gösterilmiyor. Ancak ilerleyen dönemde YouTube'da premium olmayan kullanıcılar daha fazla ve uzun reklamlar izlemek zorunda kalabilir.