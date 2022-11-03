Yurtdışından telefon getirenler dikkat! IMEI kayıt ücreti belli oldu
Yurtdışından satın alınan telefonları Türkiye'de kullanmak için bir harç ödemek gerekiyor. 2023 yılı için ödenmesi gereken rakam belli oldu.
Akıllı telefon satın almak isteyen pek çok kişi yurtdışından bu cihazları getirtmeyi tercih ediyor. Her yıl 'yurt dışından gelen telefon kullanım izin harcı' zamlanıyorken 2023 yılında kullanıcıların ödemesi gereken ücret belli oldu.
YURT DIŞINDAN GELEN TELEFONLARDAN ARTIK 6 BİN 90 TL ALINACAK
Dünya Gazetesi tarafından yayımlanan rakamlara göre 2021 yılında 2 bin 6 TL olan harç ücreti 2022 yılına gelindiğinde 2 bin 732 TL oldu. 2023 yılında ise bu rakam tam 6 bin 90 TL'ye kadar çıkartıldı. Söz konusu harç bedeli, pek çok akıllı telefonun ham ücretinden daha yüksek.
Açıklanan harç ücretlerinin ardından sosyal medyada paylaşımların sayısı da arttı. Kullanıcılar yeni açıklanan ücretin oldukça yüksek olduğunu yazdı.
IMEI kayıt ücreti, her yıl güncelleniyor ve yurtdışından satın alınan cihazları kapsıyor.
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