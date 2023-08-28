Yayınlanma: 28.08.2023 - 12:03

Güncelleme: 28.08.2023 - 12:03

Sağlık alanındaki gelişmeler, çeşitli hastalıkların önlenmesi ve tedavi edilmesi konusunda önemli fırsatlar sunuyor. Bu kapsamda, rahim ağzı kanserine karşı geliştirilen HPV aşısı da genç kadınların sağlığını korumak adına büyük bir öneme sahip. Peki, HPV aşısı nedir? HPV aşısı kaç yaşında yapılır? HPV aşısı ne kadar? HPV aşısı ücretsiz mi?

HPV AŞISI NEDİR?

Sağlık uzmanları, kadınların HPV aşısı yaptırmalarını ve böylece rahim ağzı kanseri riskini azaltmalarını öneriyor.

HPV (Human Papillomavirus), cinsel yolla bulaşabilen bir virüs türüdür ve özellikle rahim ağzı kanseri ile ilişkilendirilmiştir. Sağlık istatistikleri, dünya genelinde her yıl binlerce kadının rahim ağzı kanseri teşhisi aldığını gösteriyor. Ancak bu kanser türü erken evrelerde teşhis edildiğinde ve tedavi edildiğinde genellikle başarılı sonuçlar elde edilebiliyor. İşte bu noktada HPV aşısı devreye giriyor.

HPV AŞISI KİMLERE YAPILIR?

Aşının hedef kitlesi genç kızlar ve genç kadınlardır. Ancak yaş ve cinsiyet bazlı bazı farklılıklar da bulunabilir. İşte genel olarak HPV aşısının yapılması önerilen gruplar:

Genç Kızlar ve Genç Kadınlar: HPV aşısı, genellikle 9 ila 14 yaş arasındaki genç kızlara ve genç kadınlara önerilir. Bu yaş aralığı, cinsel aktivitenin başlamadan önce aşının yapılmasını sağlamak için seçilmiştir. Aşı, bu yaş grubundaki bireylerde HPV enfeksiyonlarına karşı koruyucu antikorlar üretir ve rahim ağzı kanseri riskini azaltır.

Genç Erkekler: Bazı ülkelerde, genç erkeklerin de HPV aşısı yaptırmaları önerilir. Çünkü HPV, sadece kadınlarda değil, erkeklerde de bazı kanser türlerine ve enfeksiyonlara neden olabilir. Ayrıca, erkekler aşı yoluyla enfeksiyonun yayılmasını azaltabilirler.

Daha İleri Yaş Grupları: Gençlik dönemi dışında da HPV aşısı yapılabilir. Bazı ülkelerde aşı, 26 yaşına kadar olan genç kadınlara ve erkeklere de önerilir. Ancak yaş sınırlamaları ülkelere göre farklılık gösterebilir.

Özel Durumlar: Bazı sağlık durumları veya risk faktörleri nedeniyle HPV aşısı yapılması önerilebilir. Örneğin, bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler veya önceden HPV enfeksiyonu geçirmiş olanlar için aşı önerilebilir.

HPV AŞISI NE KADAR?

HPV virüsü için, Türkiye’de uygulanan aşı ‘gardasil aşısı.’ Şu anda bulunan gardasil aşısı ise Gardasil-9 olarak biliniyor ve bu aşı Türkiye'deki HPV aşısı ulusal aşı takviminde ve SGK ödeme listesinde bulunmuyor.

Yalnızca kadınlarda değil, erkeklerde de kanser türlerine yol açan; bu yüzden de hem kız hem erkek çocuklarına yapılan bu aşı 9-14 yaş arasına 2 doz, 14 yaş üstüne ise 3 doz uygulanması gerekiyor.

Tek dozunun fiyatı 2023 Ocak’ta 1993 TL olan bu aşı, ilaç fiyatlandırmasında kullanılan Euro kuru 2023 Temmuz itibarıyla yüzde 30,5 oranında artırılınca zamlandı ve 2 bin 575 TL’ye çıktı.

Yani 9-14 yaş aralığı için bu aşının maliyeti ocak ayında 3 bin 989 TL iken temmuz itibarıyla 5 bin 150 TL’ye çıktı; 14 yaş üstü için ise 2 bin 979 TL’den 7 bin 725 TL’ye ulaştı.