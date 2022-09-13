Yağlı yiyecek yeme isteğinin sebebi bulunmuş olabilir
İştahımızın kaynağının araştırıldığı yeni bir çalışmada, yağ yeme isteğimize şekillendiren ve bağırsak ile beyin arasında yeni bir bağlantı ortaya çıkarılmış.
Columbia Üniversitesi Zuckerman Enstitüsünde çalışan ve fareleri inceleyen araştırmacılar, bağırsağa giren yağın bir sinyal tetiklediğini keşfetmişler. Beyne giden sinirler yoluyla iletilen bu sinyal, yağlı yiyecek tüketme isteğini harekete geçiriyor. Beş gün önce Nature bülteninde yayımlanan yeni çalışma, sağlıksız seçimlerin önüne geçmek ve aşırı yemenin sebep olduğu bu artan küresel sağlık krizini ele almak için söz konusu bağırsak-beyin bağlantısına müdahale etme olasılığını akıllara getiriyor.
Populer Science Türkiye'de yer alan yazıda, Zuckerman Enstitüsünde çalışan doktora sonrası araştırma görevlisi ve birinci makale yazarı Mentong Li, “Benzeri görülmemiş zamanlarda yaşıyoruz” diyor. “Yağların ve şekerlerin aşırı tüketilmesi, bir obezite ve metabolik hastalık salgınına yol açıyor. Eğer doymak bilmek yağ iştahımızı kontrol etmek istiyorsak, bilim bu arzuları harekete geçiren kilit hattın bağırsak ve beyin arasındaki bir bağlantı olduğunu gösteriyor.”
Kalori içermeyen ve tatlandırıcı bulunan besinler tatmin etmiyor
Beslenme seçimleri ve sağlıktaki bu yeni görüş, Zuckerman Enstitüsünde çalışan Dr. Charles Zuker’in laboratuvarının şeker üzerinde yürüttüğü önceki çalışmalarla bağlamış. Araştırmacılar glukozun, bağırsakta şeker bulunması halinde beyinle iletişim kuran özel bir bağırsak-beyin devresini faaliyete geçirdiğini keşfetmiş. Ancak kalori içermeyen yapay tatlandırıcıların bu etkiyi göstermemesi, diyet kolaların neden bizi tatmin etmediğini açıklayabilir.
Columbia Üniversitesi Vagelos Hekimler ve Cerrahlar Fakültesinde biyokimya, moleküler biyofizik ve sinirbilim profesörü de olan Dr. Zuker, “Araştırmamız, dilimizin beynimize neyi sevdiğimizi söylediğini gösteriyor; tatlı, tuzlu veya yağlı şeyler gibi…” diyor. “Ancak bağırsak, beynimize neyi istediğimizi ve neye ihtiyacımız olduğunu söylüyor.”
İlgili Haberler
- Starbucks NFT kazanmayı sağlayan platformunu duyurdu
-
Video Haberler
- Edirne'de öğrenciler renkli görüntülerle ders başı yapti
- Görme yetisi azalınca ders vermeye başladı
- Ailesi kazada ölen kardeşleri okula polis götür
- Gaziantep'te 8 bin kişi ile 'acı' mesaisi
- Antalya’da mango hasadı Ivana Sert ile tanıtıldı
- Kaza yapıp yan yatan araçtan telefonla konuşarak çıktı
- İtfaiye ve Sahil Güvenlikten yunus kurtarma operasyonu
- Balkondan düşen saksı iki arkadaşı teğet geçti
- Elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
- Sol eliyle senaryo yazıyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Buruk sormuştu: Şenol Güneş'ten Yusuf Demir açıklaması!
- Beylikdüzü'nde 2 yaşındaki bebeğe istismar iddiası
- ATM'de açık buldu, milyoner hayatı sürdü!
- Vahdettin’i aklayamazsınız
- Gülşen'in ev hapsi kaldırıldı
- İmamoğlu'nun 'kaza' günü nerede olduğu ortaya çıktı
- 'Bilal Oğlan için İznik Gölü yağmalanıyor'
- Çakıcı'nın danışmanından valiye 'ziyaret'
- 200 milyonluk arazi hangi danışmana ait?
- Ekonomiyi övmeye çalıştı, alay konusu oldu