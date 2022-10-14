Yürümeyi 10 kat artıran 'dış iskelet botu' geliştirildi!

14 Ekim 2022 Cuma, 23:58

Giyen kişinin bacağının arkasında kablolar dolaşmış bir alçı varmış gibi görünen bot, yürüme hızını yüzde 10'a kadar artırabiliyor ve yüzde 17 daha az enerji harcıyor ki bu, 10 kilogramlık bir sırt çantasını çıkarmakla eşdeğer.

Sistem, kişi yürürken bacak eklemine bükme momenti verebilen, kesin şekilde zamanlanmış elektrik motorlarını kullanarak çalışıyor.

Independent Türkçe'nin haberine göre bu sistemi etkili bir şekilde geliştirmede zorluklar mevcuttu: Bir kişinin yürüme hızı bir gün boyunca büyük ölçüde değişir ve herkesin yürüme şekli benzersizdir, bu nedenle robotun kullanıcıya uyum sağlayabilmesi ve desteğin kullanıcıya özgü şekilde hesaplanması gerekiyor.

EN DOĞRU HAREKETLER İÇİN VERİLER TOPLANDI VE CİHAZA EKLENDİ

Bir kişinin yürüyüşü o kadar benzersiz olabilir ki kimliğini belirlemek için bile kullanılabilir.

"Human-in-the loop" (döngüdeki insan) olarak bilinen, botu giyen kişinin davranışını değiştirmesine uyma çabası başka zorluklar da ortaya çıkarıyor. Stanford'daki Makine Mühendisliği Bölümü'nden araştırmacılar, botları en iyi desteği sağlayacak şekilde yönetmek için geri bildirim olarak fizyolojik veriler topladı ve bota, yürüyüş şeklinde gün boyunca meydana gelen değişikliklere yanıt veren uyarlanabilir bir kontrolör ekledi.

Gelecekte, robotik bot merdiven çıkma ve zorlu arazide gezinme gibi diğer hareketlere yardımcı olacak şekilde uyarlanabilir. Araştırma Nature adlı bilimsel dergide yayımlandı.

Dış iskeletler geçmişte inanılmaz başarılar elde etmek için kullanılmıştı; 4 uzvunun kontrolünü kaybetmiş tetraplejik biri, zihniyle kontrol ettiği bir dış iskelet kullanarak tekrar hareket edebilmişti.

Tetraplejik hasta yürüyebildiği, bilgisayar oyunları oynayabildiği ve daha fazlasını yapabildiği için deneysel giysi, hastaların özerkliğini ve yaşam kalitesini artırma potansiyeline sahip. Thibault diye bilinen 30 yaşındaki hasta, bunu "Ay'daki ilk insan" olmaya benzetti.