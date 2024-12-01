Yüzük parmağı uzun olanlara yönelik ilginç araştırma: Alkolü daha çok seviyor olabilirler

Yayınlanma: 01.12.2024 - 23:08

Güncelleme: 01.12.2024 - 23:08

Doğum öncesindeki cinsiyet steroidlerinin alkol tüketimini etkilediğine dair bulgular var. Bu yüzden Swansea Üniversitesinde çalışan uzmanlar ve Lodz Tıp Üniversitesindeki meslektaşları, konuya dair yürüttükleri araştırmada öğrencilerden oluşan bir örneklem kullanmaya karar vermişler.

YÜKSEK ALKOL TÜKETİMİ İLE PARMAK ARASINDAKİ BAĞLANTI

Araştırmacıların bulguları American Journal of Human Biology bülteninde yayınlandı. Bilim insanları yüksek alkol tüketimi ile 4. parmağın 2. parmağa göre uzun olması arasında ilişki olduğunu keşfetti. Bu durum, doğum öncesinde testosteron hormonunun östrojene kıyasla yüksek olmasının, öğrencilerdeki alkol tüketiminin de yüksek olmasıyla bağlantı sergilediğini gösteriyor.

Populer Science Türkçe'nin haberine göre Swansea Üniversitesi Uygulamalı Spor, Teknoloji, Egzersiz ve Tıp (A-STEM) araştırma takımında yer alan Profesör John Manning, “Alkol tüketimi sosyal ve ekonomik yönden önemli bir sorun” diyor:

“Bu yüzden alkol tüketiminin bireyler arasında neden kayda değer farklılıklar gösterdiğini anlamak önem taşıyor.”

Çalışmada 258 katılımcıdan oluşan bir örneklem kullanılırken (169’u kadın), tüketim oranlarının cinsiyetler arasında değiştiği ortaya konulmuş. Erkekler kadınlara göre daha yüksek alkol tüketimi ve ayrıca alkol bağımlığı sebebiyle daha yüksek ölüm oranı sergilemiş.

“Bu gibi bir örüntü, testosteron ve östrojen gibi cinsiyet hormonlarının işe dahil olduğunu akla getiriyor” diyor Manning. “Parmak oranının, erken testosteron (uzun 4. parmak) ve östrojen (uzun 2. parmak) endeksini gösterdiği düşünülüyor” diyor bilim insanı.

“Alkol bağımlısı hastaların 4’üncü parmaklarının 2’nci parmaklarına göre çok uzun olduğu biliniyor ve bu durum, doğum öncesinde östrojene kıyasla testosterona daha fazla maruz kalındığını akla getiriyor. Beklendiği üzere bu ilişkiler erkeklerde kadınlara göre daha güçlüydü.”

Araştırmacılar şimdi vardıkları sonuçların, içkiden uzak durmaktan arada bir içki içmeye ve zararlı bağımlılığa kadar alkol tüketim kalıplarının altında yatan etmenleri daha iyi anlamalarını sağlamasını ümit ediyor.

Profesör Manning’in parmak oranları alanındaki çalışmalarından çıkan son makale bu şekilde. Önceki araştırmalarda, parmak oranlarının COVID-19’a yakalandıktan sonra ortaya çıkan sonuçların yanısıra futbolculardaki oksijen tüketimine ilişkin nasıl hayati bilgiler sağlayabileceği araştırılmış.