Bilim insanlarından çarpıcı araştırma: İnsanlar, dünyanın dönüşünü nasıl etkiledi?

Yayınlanma: 28.11.2024 - 15:09

Güncelleme: 28.11.2024 - 15:09

Bilim insanlarına göre, insanlar, yerden büyük miktarlarda su pompalayarak ve başka bir yere taşıyarak dünyanın dönüşünü yalnızca 1993 ile 2010 yılları arasında önemli ölçüde değiştirmiş olabilirler.

Jeofizik Araştırma Mektupları dergisinde yayınlanan araştırmada, endişe verici yeraltı suyu çıkarma seviyeleri, bu dönemde dünyayı yaklaşık 80 cm doğuya doğru eğdi.

Önceki çalışmalar, dünyanın ekseninin veya dönme kutbunun konumunun kabuğa göre değiştiğini ve gezegenin su hareket ettikçe biraz farklı döndüğünü göstermişti.

Bilim insanları, bu çalışmada iklim modellerini kullanarak, insanların 1993-2010 yılları arasında deniz seviyesinin 6 mm'den fazla yükselmesine eşdeğer 2 bin 150 gigaton yeraltı suyu pompaladığını tahmin ediyorlar.

Yeni çalışma, gezegenin dönme kutbunun sürüklenmesinde ve suyun hareketinde gözlenen değişiklikleri modelledi.

"DÖNME KUTBU ASLINDA ÇOK DEĞİŞİYOR"

Çalışmanın ortak yazarı fizikçi Ki-Weon Seo, "Dünya'nın dönme kutbu aslında çok değişiyor. Çalışmamız, iklimle ilgili nedenler arasında, yeraltı suyunun yeniden dağılımının aslında dönme direğinin kayması üzerinde en büyük etkiye sahip olduğunu göstermektedir" dedi.

Ki-Weon Seo, "Dönme direğinin sürüklenmesinin açıklanamayan nedenini bulduğum için çok mutluyum. Öte yandan, bir Dünya sakini ve bir baba olarak, yeraltı suyunun pompalanmasının deniz seviyesinin yükselmesinin başka bir kaynağı olduğunu görmek beni endişelendiriyor ve şaşırtıyor” diye konuştu.

Bulgular, yeraltı suyunun çekildiği yerin kutup kaymasını ne kadar değiştirebileceği konusunda önemli olduğunu gösteriyor. Örneğin, bilim insanları suyun orta enlemlerden yeniden dağıtılmasının dönme kutbu üzerinde daha büyük bir etkisi olduğunu söyledi.

YERALTI SULARI İKİ BÖLGEDE TÜKENİYOR

Araştırmacılar, en fazla suyun batı Kuzey Amerika ve Hindistan'ın kuzeybatısında, her ikisi de 1993'ten 2010'a kadar olan dönemde orta enlemlerde yeniden dağıtıldığını söyledi.

Ülkelerin özellikle bu hassas bölgelerde yeraltı suyu tükenme oranlarını yavaşlatma girişimlerinin sürüklenmedeki değişimi teorik olarak değiştirebileceğini kaydeden araştırmacılar, dünyanın dönme kutbunun normalde yaklaşık bir yıl içinde birkaç metre değiştiğinden, yeraltı suyu pompalamasından kaynaklanan değişikliklerin mevsim değiştirme riski taşımadığını söyledi. Ancak, eksen kaymasının uzun, jeolojik zaman ölçeklerinde iklim üzerinde bir etkisi olduğu ifade edildi.

Daha ileri araştırmalarda, bilim insanları son 100 yıldaki su depolama değişikliklerini ve küresel ısınmanın bunun üzerinde herhangi bir etkisi olup olmadığını anlamayı umuyorlar.