Yüzyılın en büyük depremleri

İçinde bulunduğumuz yüzyıl içinde birçok ülkede yıkıcı depremler olmuş durumda. Büyük depremlerden ülkeler nasıl etkilendi? Yüzyılın en büyük depremleri haberimizde…

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.01.2024 - 13:41
Yüzyılın en büyük depremleri
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Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimler, nedeni ile oluşan sarsıntılara deprem denir. Depremler, en çok fay hatlarının tam oturmamış kıtalarda görülmesi ile birlikte, yeryüzünde çok büyük yıkımlara sebep olabilir.

Bilimsel açıdan depremlerin etkilerinden korunmayı sağlayacak teknolojik gelişmeler sağlansa da depremler yine de can alıcı sonuçlar gösterebilir. Bunun en büyük nedeni, kaçak yapılar ve kentleşme ve yapılaşma temel ilkelerine uyulmamasıdır. 

21.yüzyılın en büyük depremleri araştırıldığında, birçok ülkede çok fazla can kayıplarına neden olmuş depremler ortaya çıkar.

YÜZYILIN EN BÜYÜK DEPREMLERİ

YılÜlke

Büyüklük

Ölen sayısı
2001Hindistan7.620.005
2003İran6.631.000
2004Endonezya9.1227.899
2005Pakistan7.676.213
2006Endonezya6.35.749
2008Çin7.987.652
2010Haiti7.0316.000
2011Japonya9.118.428
2015Nepal7.88.957
2023Türkiye7.856,697

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