Yayınlanma: 30.01.2024 - 13:41

Güncelleme: 30.01.2024 - 13:41

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimler, nedeni ile oluşan sarsıntılara deprem denir. Depremler, en çok fay hatlarının tam oturmamış kıtalarda görülmesi ile birlikte, yeryüzünde çok büyük yıkımlara sebep olabilir.

Bilimsel açıdan depremlerin etkilerinden korunmayı sağlayacak teknolojik gelişmeler sağlansa da depremler yine de can alıcı sonuçlar gösterebilir. Bunun en büyük nedeni, kaçak yapılar ve kentleşme ve yapılaşma temel ilkelerine uyulmamasıdır.

21.yüzyılın en büyük depremleri araştırıldığında, birçok ülkede çok fazla can kayıplarına neden olmuş depremler ortaya çıkar.

YÜZYILIN EN BÜYÜK DEPREMLERİ