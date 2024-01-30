Yüzyılın en büyük depremleri
İçinde bulunduğumuz yüzyıl içinde birçok ülkede yıkıcı depremler olmuş durumda. Büyük depremlerden ülkeler nasıl etkilendi? Yüzyılın en büyük depremleri haberimizde…
Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimler, nedeni ile oluşan sarsıntılara deprem denir. Depremler, en çok fay hatlarının tam oturmamış kıtalarda görülmesi ile birlikte, yeryüzünde çok büyük yıkımlara sebep olabilir.
Bilimsel açıdan depremlerin etkilerinden korunmayı sağlayacak teknolojik gelişmeler sağlansa da depremler yine de can alıcı sonuçlar gösterebilir. Bunun en büyük nedeni, kaçak yapılar ve kentleşme ve yapılaşma temel ilkelerine uyulmamasıdır.
21.yüzyılın en büyük depremleri araştırıldığında, birçok ülkede çok fazla can kayıplarına neden olmuş depremler ortaya çıkar.
YÜZYILIN EN BÜYÜK DEPREMLERİ
|Yıl
|Ülke
Büyüklük
|Ölen sayısı
|2001
|Hindistan
|7.6
|20.005
|2003
|İran
|6.6
|31.000
|2004
|Endonezya
|9.1
|227.899
|2005
|Pakistan
|7.6
|76.213
|2006
|Endonezya
|6.3
|5.749
|2008
|Çin
|7.9
|87.652
|2010
|Haiti
|7.0
|316.000
|2011
|Japonya
|9.1
|18.428
|2015
|Nepal
|7.8
|8.957
|2023
|Türkiye
|7.8
|56,697
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