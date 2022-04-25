Yüzyılın en büyük girişimcisi Elon Musk kimdir? Serveti ne kadar? Twitter'ı nasıl satın aldı?

25 Nisan 2022 Pazartesi, 22:21

Milyarder girişimci Elon Musk, 28 Haziran 1971 günü Güney Afrika’nın başkenti Pretorya’da dünyaya gözlerini açtı. Güney Afrikalı bir baba ve Kanadalı bir annenin üç çocuğundan biri olan Musk, henüz 12 yaşındayken bir video oyunu geliştirerek bilgisayar ve girişim dünyasına erken yaşlarda adım attı. Geliştirdiği oyunu bir bilgisayar dergisine sattı.

ELON MUSK’IN EĞİTİM HAYATI

Britannica'da yer alan bilgilere göre, Musk, 1988'de Kanada pasaportu aldıktan sonra Güney Afrika'yı zorunlu askerlik hizmeti olduğu ve Amerika Birleşik Devletleri'nde mevcut daha büyük ekonomik fırsatları aramak için terk etti. Kanada Ontario'daki Queen's Üniversitesine kabul edildi ve 1992'de ABD’deki Pennsylvania Üniversitesine geçiş yaptı. Nihayetinde 1997'de fizik ve ekonomi alanında lisans mezunu oldu. California'daki Stanford Üniversitesinde fizik yüksek lisansına kaydoldu ancak okula gitmeyerek bıraktı.

ELON MUSK'IN SERVETİ

Elektronik ödeme şirketi PayPal'ın kurucu ortağı ve uzay şirketi SpaceX'i kuran Elon Musk, Güney Afrika ve Kanada kökenlerine sahip. Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın CEO'su olmasının yanı sıra ilk önemli yatırımcılardan biriydi. Aynı zamanda Boring Company, SolarCity, Neuralink gibi pek çok girişimi ve yatırımı da var. Milyarder Elon Musk’ın şu anda 264,6 milyar dolar serveti bulunuyor.

PAYPAL'IN KURUCULARI

Şu an dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk, 1995'te çevrim içi gazetelere haritalar ve iş rehberleri sağlayan Zip2 şirketini kurdu. 1999'da Zip2’yi bilgisayar üreticisi Compaq’a 307 milyon dolara sattı.

Ardından Musk, çevrim içi para transferi şirketi X.com’u kurdu ve bu şirket ilerleyen zamanda PayPal ismini aldı. Şu anda dünyanın en büyük çevrim içi ödeme sistemlerinden biri. eBay, 2002 yılında PayPal'ı 1,5 milyar dolara satın aldı.

SPACEX’İN KURUCUSU KİM?

İnsan neslinin devam etmesi için insanlığın Dünya dışına çıkarak çok gezegenli bir tür haline gelmesi gerektiğini savunan Elon Musk, roketatarların büyük masrafından hiçbir zaman memnun olmadı. Bu nedenle, 2002 yılında daha uygun fiyatlı roketler yapmak için Space Exploration Technologies'i (SpaceX) kurdu.

İlk iki roketi Falcon 1 (ilk olarak 2006'da fırlatıldı) ve daha büyük Falcon 9 (ilk olarak 2010'da fırlatıldı) idi ve bunlar rakip roketlerden çok daha ucuza mâl olacak şekilde tasarlandı. Üçüncü roket Falcon Heavy’i (ilk olarak 2018'de fırlatıldı) Dünya’nın yörüngesine 53.000 kg kargo ve insan taşıyacak şekilde geliştirdiler. SpaceX’in en büyük rakibi Boeing Company'nin Delta IV Heavy roketinin neredeyse iki katı fazla bir yük anlamına geliyor. Üstelik SpaceX’in maliyeti üçte bir daha az.

Milyarder Elon Musk’ın şirketi SpaceX, Super Heavy-Starship sistemini duyurdu. Bu roketin ilk aşaması, alçak Dünya yörüngesine 100.000 kg yük taşıyabilecek. Bu yük ise, Dünya'daki şehirler arasında hızlı ulaşım sağlamanın yanı sıra Ay ve Mars'ta insanların yaşayabileceği üsler inşa etmek için tasarlanmış Starship uzay aracı olacak.

SpaceX ayrıca Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) malzeme taşıyan Dragon uzay aracını da geliştirdi. Dragon en fazla yedi astronot taşımakta. Bu projesiyle ise Musk, tamamen yeniden kullanılabilir bir roket geliştirerek uzay uçuşunun maliyetini düşürmeye çalışıyor.

Kanadalı girişimci Musk, SpaceX'in CEO'su olmasının yanı sıra Falcon roketleri Dragon ve Grasshopper'ın yapımında da baş tasarımcı.