Elon Musk’ın 66,5 milyon dolarlık özel jeti ilk kez görüntülendi: İçerisinde laboratuvar bile var

23 Nisan 2022 Cumartesi, 14:14

Geçen haftalarda Twitter’ın yüzde 9.2 hissesini satın alan Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk yaptığı bir röportajda ev sahibi olmadığını, arkadaşlarının boş odalarında kaldığını söylemişti.

Dünyanın en zengin insanı olan Musk’ın bu açıklaması gündem olurken, serveti 250 milyar doları aşan birinin nasıl ev sahibi olmadığı da merak konusu olmuştu.

Elon Musk her ne kadar ev sahibi olmadığını söylese de pahalı zevkleri konusunda geri adım atmayan biri. Bunun en büyük örneği de, Cristiano Ronaldo ve Amazon’un kurucusu Jeff Bezos da dahil olmak üzere dünyanın en zenginlerinin kullandığı süper lüks jeti Gulfstream G650ER…

700 BİN DOLARDAN FAZLA HARCADI

ABD merkezli Washington Post’un haberine göre Musk sadece 2018’de ABD, Avrupa ve Asya’da 250’den fazla uçuş gerçekleştirdi ve uçağı için 700 bin dolardan fazla harcadı.

Sözcü'de yer alan habere göre, evi olmayan biri olarak uçağına yatırım yapan Musk’ın özel jetinde ise yok yok… 66,5 milyon dolar yani yaklaşık 1 milyar TL eden 30 metre uzunluğundaki lüks jetin içerisinde, dört tane oturma odası, dev ekran televizyonlar ve hatta bir laboratuvar yer alıyor.

Musk’ın özel toplantıları için dizayn edilen bir VIP odası da özel jette yer alıyor. Musk’ın uçağında bulunan dört farklı oturma odasında toplam 19 koltuk bulunurken, bunlarının tamamı yatağa dönüşebiliyor.

PAYPAL’IN KURUCUSUNUN EVİNDE KALMIŞ

Uçakta yer alan laboratuvar ile ilgili detaylı bilgi paylaşılmasa da yapılan araştırmalarla ilgili detayların ve bazı önemli belgelerin burada tutulduğuna inanılıyor.

ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi, dünyanın en zengin adamının San Francisco Körfez Bölgesi’nde bir ‘etkinlik evi’ sahibi olduğunu kabul ettiğini aktarırken, Musk’ın Aralık ayında, PayPal’ın kurucu ortağı Ken Howery’nin Austin’deki bir malikanesinde kaldığını açıkladı.

Mayıs 2020’de ise Musk San Fransisco’daki evini satışa çıkardı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Musk, “Neredeyse tüm eşyalarımı satıyorum. Artık bir evim olmayacak.” yazdı.