Son dakika: Twitter'ın Elon Musk'a satışı için anlaşma sağlandı
Son dakika: İş insanı Elon Musk, Twitter'ı satın almak için 44 milyar dolara anlaştı.
The New York Times'da yer alan habere göre, Elon Musk, Twitter'ı satın almak için 44 milyar dolarlık bir anlaşma yaptı.
Elon Musk, Twitter için 44 milyar dolara anlaşma sağladı.
44 MİLYAR DOLARA ANLAŞTI
Twitter'da 83 milyondan fazla takipçi sahibi olan Elon Musk, platformu özel alarak "dönüştürmek" istediğini söyledi.
SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk, ABD merkezli sosyal medya platformu Twitter’ı 44 milyar dolara satın almak için anlaştı.
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