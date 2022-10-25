Zam öncesi son şans: Steam cadılar bayramı indirimi başladı
Steam'in bir süredir heyecanla beklenen indirim sezonu başladı. Cadılar bayramı indirimleri başladı ve oyunların bazıları artık indirimde.
Steam'de her yıl düzenlenen ve yılın en büyük indirim sezonlarından biri olan cadılar bayramı indirimleri başladı. Kısa bir süre önce başlayan indirimler temelde korku oyunlarındaki indirimlerle öne çıkıyor olsa da farklı kategorilerdeki oyunları da içine alabiliyor.
STEAM'DE İNDİRİMDE OLAN OYUNLARIN BİR KISMI
Steam bir süre önce hem anlık oyuncu rekorunu tekrar kırmıştı, hem de Türkiye bazında dolar kurunu 1.8'den 10'a çıkartmıştı. Bu konularda gündemden düşmeyen Steam, şimdi de platformadaki indirimlerle gündeme geliyor. İşte indirimde olan ve dikkat çeken oyunlar:
Oyun
İndirimden önceki fiyatı
İndirimden sonraki fiyatı
32,00 TL
8,00 TL (-75%)
269,00 TL
201,75 TL (-25%)
403,50 TL
121,05 TL (-70%)
12,00 TL
1,56 TL (-87%)
403,50 TL
121,05 TL (-70%)
55,50 TL
13,87 TL (-75%)
202,50 TL
50,62 TL (-75%)
298,50 TL
74,62 TL (-75%)
202,50 TL
101,25 TL (-50%)
329,00 TL
131,60 TL (-60%)
109,00 TL
54,50 TL (-50%)
259,99 TL
155,99 TL (-40%)
99,00 TL
19,80 TL (-80%)
349,00 TL
204,00 TL (-50%)
10,50 TL
8,40 TL (-20%)
61,00 TL
36,60 TL (-40%)
259,00 TL
156,78 TL (-39%)
10,50 TL
7,35 TL (-30%)
32,00 TL
25,60 TL (-20%)
49,00 TL
12,25 TL (-75%)
39,00 TL
5,85 TL (-85%)
249,00 TL
186,75 TL (-25%)
25,00 TL
12,50 TL (-50%)
18,50 TL
12,95 TL (-30%)
32,00 TL
27,20 TL (-15%)
18,50 TL
12,95 TL (-30%)
23,00 TL
18,40 TL (-20%)
285,00 TL
213,75 TL (-25%)
49,00 TL
12,25 TL (-75%)
39,99 TL
31,99 TL (-20%)
25,00 TL
20,00 TL (-20%)
39,00 TL
11,70 TL (-70%)
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