Zam öncesi son şans: Steam cadılar bayramı indirimi başladı

Steam'in bir süredir heyecanla beklenen indirim sezonu başladı. Cadılar bayramı indirimleri başladı ve oyunların bazıları artık indirimde.

cumhuriyet.com.tr
25 Ekim 2022 Salı, 23:49
Zam öncesi son şans: Steam cadılar bayramı indirimi başladı
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Steam'de her yıl düzenlenen ve yılın en büyük indirim sezonlarından biri olan cadılar bayramı indirimleri başladı. Kısa bir süre önce başlayan indirimler temelde korku oyunlarındaki indirimlerle öne çıkıyor olsa da farklı kategorilerdeki oyunları da içine alabiliyor. 

STEAM'DE İNDİRİMDE OLAN OYUNLARIN BİR KISMI

Steam bir süre önce hem anlık oyuncu rekorunu tekrar kırmıştı, hem de Türkiye bazında dolar kurunu 1.8'den 10'a çıkartmıştı. Bu konularda gündemden düşmeyen Steam, şimdi de platformadaki indirimlerle gündeme geliyor. İşte indirimde olan ve dikkat çeken oyunlar:

 

Oyun

İndirimden önceki fiyatı

İndirimden sonraki fiyatı

The Forest

32,00 TL

8,00 TL (-75%)

Resident Evil Village

269,00 TL

201,75 TL (-25%)

Resident Evil 2

403,50 TL

121,05 TL (-70%)

Resident Evil Revelations 2

12,00 TL

1,56 TL (-87%)

Resident Evil 3

403,50 TL

121,05 TL (-70%)

Resident Evil 4

55,50 TL

13,87 TL (-75%)

Resident Evil 5

202,50 TL

50,62 TL (-75%)

Resident Evil 6

298,50 TL

74,62 TL (-75%)

Resident Evil 7 Biohazard

202,50 TL

101,25 TL (-50%)

Days Gone

329,00 TL

131,60 TL (-60%)

Hunt: Showdown

109,00 TL

54,50 TL (-50%)

DayZ

259,99 TL

155,99 TL (-40%)

Dying Light (Definitive Edition)

99,00 TL

19,80 TL (-80%)

Dying Light – Halloween Bundle

349,00 TL

204,00 TL (-50%)

DEVOUR

10,50 TL

8,40 TL (-20%)

Chivalry 2

61,00 TL

36,60 TL (-40%)

Thymesia

259,00 TL

156,78 TL (-39%)

Pacify

10,50 TL

7,35 TL (-30%)

V Rising

32,00 TL

25,60 TL (-20%)

Little Nightmares

49,00 TL

12,25 TL (-75%)

Darkest Dungeon

39,00 TL

5,85 TL (-85%)

GTFO

249,00 TL

186,75 TL (-25%)

Ghost Exile

25,00 TL

12,50 TL (-50%)

In Silence

18,50 TL

12,95 TL (-30%)

Glomwood

32,00 TL

27,20 TL (-15%)

Labyrinthine

18,50 TL

12,95 TL (-30%)

Phasmophobia

23,00 TL

18,40 TL (-20%)

Dread Hunger

285,00 TL

213,75 TL (-25%)

Killing Floor 2

49,00 TL

12,25 TL (-75%)

BIGFOOT

39,99 TL

31,99 TL (-20%)

Ghost Watchers

25,00 TL

20,00 TL (-20%)

7 Days to Die

39,00 TL

11,70 TL (-70%)

 


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