Zam öncesi son şans: Steam cadılar bayramı indirimi başladı

25 Ekim 2022 Salı, 23:49

Steam'de her yıl düzenlenen ve yılın en büyük indirim sezonlarından biri olan cadılar bayramı indirimleri başladı. Kısa bir süre önce başlayan indirimler temelde korku oyunlarındaki indirimlerle öne çıkıyor olsa da farklı kategorilerdeki oyunları da içine alabiliyor.

STEAM'DE İNDİRİMDE OLAN OYUNLARIN BİR KISMI

Steam bir süre önce hem anlık oyuncu rekorunu tekrar kırmıştı, hem de Türkiye bazında dolar kurunu 1.8'den 10'a çıkartmıştı. Bu konularda gündemden düşmeyen Steam, şimdi de platformadaki indirimlerle gündeme geliyor. İşte indirimde olan ve dikkat çeken oyunlar: