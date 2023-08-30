Google yapay zeka ile oluşturulmuş görselleri ortaya çıkartacak!

Yayınlanma: 30.08.2023 - 17:34

Güncelleme: 30.08.2023 - 17:34

Google, yapay zeka tarafından üretilen görüntülerin gerçek mi yoksa yapay mı olduğunu etiketleyen yeni bir filigran aracı olan SynthID'yi duyurdu. Bu araç, kullanıcıların yapay zeka tarafından üretilen içeriği daha iyi anlamalarını sağlarken, telif hakları koruma amacıyla da kullanılabilecek.

SynthID adlı bu araç, Google Cloud'un makine öğrenimi platformu Vertex'te barındırılan AI görüntü oluşturucusu Imagen ile kullanıcılarına sunulacak. Imagen kullanıcıları, görüntüleri oluşturduktan sonra filigran ekleyip eklememeyi tercih edebilecekler. Bu sayede, yapay zeka tarafından üretilen içeriğin gerçekmiş gibi gösterilmesi veya telif hakları ihlalleri daha iyi engellenebilecek.

İLK BÜYÜK TEKNOLOJİ ŞİRKETİ

Google DeepMind'ın CEO'su Sundar Pichai, şirketin modellerini baştan itibaren filigran ve diğer güvenlik önlemleriyle tasarladığını ifade etti. SynthID, bu alanda adım atan ilk büyük teknoloji şirketi olma özelliğini taşıyor.

SynthID, iki sinir ağı kullanarak çalışıyor. Orijinal bir görüntüyle hemen hemen aynı görünen değiştirilmiş bir görüntü oluşturarak gözle görülemeyen bir desen yaratıyor. İkinci sinir ağı, bu deseni tespit edebilirken, kullanıcılara görüntünün filigran içerip içermediğini veya içerme olasılığını bildiriyor.

Google DeepMind'ın bu adımı, yapay zeka tarafından üretilen içeriğin doğruluğunu ve güvenilirliğini artırmayı amaçlayan önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Ancak, uzmanlar henüz filigran yöntemlerinin tamamen kusursuz olmadığını ve zaman içinde daha da geliştirilmesi gerektiğini belirtiyorlar.