Zebraların çizgileri onları at sineklerinden koruyor

06 Aralık 2022 Salı, 14:34

Davis – California Üniversitesinden Tim Caro ve Bristol Üniversitesinden Martin How ile meslektaşlarının yürüttüğü bir çalışma, zebralardaki çizgilerin at sineklerini savdığını gösteriyor.

Çalışma 2019 yılında açık erişimli PLOS One bülteninde yayımlandı.

Zebraların şerit desenlerinin kamuflaj sağladığı, yırtıcıların görsel açıdan kafasını karıştırdığı, diğer zebralara sinyal verdiği veya ısı kazanımını kontrol altına almaya yardımcı olduğu biliniyordu. Fakat bu hipotezlerin hiçbiri sıkı şekilde yürütülen deneylere dayandırılmamıştı. Alternatif olarak ise çizgilerin yırtıcı sinekler tarafından ısırılma ihtimalini bir şekilde azalttığı öne sürüldü ve bu hipotez bir miktar taraftar topladı.

ZEBRA VE TEKDÜZE RENKLERE SAHİP ATLAR İNCELENDİ

Populer Science Türkçe'nin aktardığı yeni çalışmada araştırmacılar, benzer kafeslerde tutulan zebralar ile tekdüze renkli atları hedef almaya çalışan at sineklerinin davranışlarını inceledi. Atların ve zebraların etrafında benzer miktarda dönüp hayvanlara benzer miktarda dokunan sinekler, zebralara en az dört kat daha seyrek kondu.

Atlara şeritli, siyah veya beyaz bir örtü giydirildiğinde sinekler şeritli örtüye çok daha az konarken, atın örtülmeyen kafasına aynı sıklıkta konmuşlar. Makalenin yazarları, sinekler atlara konma öncesinde yavaşlarken zebralara daha hızlı şekilde yaklaştıklarını ve aradaki mesafeyi kapatırken yavaşlamayı başaramayıp, tekrar uçup gitmeden önce sıklıkla zebraya çarptıklarını keşfetti.

Ek olarak zebralar, sinekleri kuyruklarını sallayarak veya kaçarak savuşturmak için daha fazla uğraştı.

Sonuçlar hep birlikte ele alındığında, çizgilerin sinekleri zebralara yaklaşmaktan alıkoymadığını fakat etkili şekilde konmayı önlediği için başarılı şekilde beslenen sinek sayısını azalttığını gösteriyor.