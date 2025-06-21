BES Malatya Şubesi İl Başkanı iktidara seslendi: 'Ya geçim hakkı ya seçim hakkı!'

Birleşik Emekliler Sendikası (BES) Malatya Şubesi İl Başkanı Haydar Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, emeklilerin geçim sıkıntısı yaşamadan, sağlık, barınma ve beslenme gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabildikleri, insan onuruna yaraşır bir yaşam sürdürmek istediğini kaydetti. Göktaş, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"2002 yılında en düşük emekli geliri alan bir emeklinin maaşı asgari ücretin yüzde 40 fazlası iken, bugün asgari ücretin yüzde 40 altına gerilemiş durumda. Yine 2002 yılında en düşük emekli aylığının alım gücü, altın hesabından karşılığı 8 adet çeyrek altına eş değerken; bugün sadece 2 çeyrek altına denk gelmekte. 2002 ve öncesi emekli olduğumuzda aldığımız emekli tazminatlarımızla bir daire alabilirken, bugün oturduğumuz evin bir yıllık kirasına dahi denk gelmemekte.

"AKP EMEKLİ DOSTU DEĞİL"

Peki buna kader diyebilir miyiz? Tabii ki hayır. Her toplum kendi kaderini kendisi belirler. Biz emekliler de seçimlerde kullandığımız oy ile kendi yaşam koşullarımızı belirliyoruz. Oysaki bugüne kadar hiçbir iktidara nasip olmayan 23 yıllık AKP iktidarının, bugüne kadar yapmış oldukları uygulamalara ve düzenlemelere baktığımızda emekli dostu bir iktidar olmadıklarına yaşayarak ve her geçen gün daha yoksullaşarak tanıklık ve şahitlik yapmaktayız. Emeklilerin artık sabredecek mecali kalmadı. Ya geçim hakkı ya seçim hakkı.

"EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ASGARİ ÜCRETE EŞİTLENMELİ"

Emeklilerde kök aylığı asgari ücretle eşitlenmeli. Kök aylıkları belirlendikten sonra gerçek enflasyon oranında zam yapılmalı. Bayram ikramiyeleri asgari ücret oranına yükseltilmeli. İlaç katkı payı kaldırılmalı. Promosyon oranı yükseltilmeli. Emeklilerin tüm sosyal, kültürel ve ekonomik hakları toplu sözleşme ile belirlenmeli."