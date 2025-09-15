Buca Belediyesi'nde iş bırakma eylemi 7'nci gününde: Başkan Duman 'disiplin süreci' başlatacaklarını duyurdu

Cumhuriyet Gazetesi Logo
15.09.2025 16:16:00
DHA
Buca Belediyesi işçileri iş bırakma eylemine yedinci günde de devam ediyor. Belediye Başkanı Görkem Duman, sendikanın süreci politik bir zemine taşıdığını belirterek "Görevini yapmaktan imtina eden çalışanlarımızla ilgili disiplin süreçlerini başlatacağımızı da buradan kamuoyuna duyurmak istiyorum" dedi.

Buca Belediyesi'nde DİSK Genel İş İzmir 6 No'lu Şubesine üye işçilerin 3 aydır ödenmeyen maaş ve geriye dönük toplu sözleşme farkları nedeniyle başlattıkları eylemler sürüyor. 

İşçiler, 3 aydır ödenmeyen maaş ve geriye dönük toplu sözleşme farkları nedeniyle 9 Eylül'de işçiler tarafından başlatılan iş bırakma eylemi kapsamında belediye binasını 'işgal' edip sağlık, itfaiye gibi acil hizmetler dışında başta çöp toplama gibi tüm hizmetleri durdurdu. 

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ise işçilerin eylemine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "DİSK 6 No'lu Şube'nin başlattığı, işçilerimizin alacakları maaşlar karşılığında başvurduğu bireysel iş bırakma eylemi devam etmektedir. Sendika ile yürüttüğümüz görüşmeler sonucunda eksik kalan maaşların yüzde 85'lik kısmı 12 Eylül Cuma günü ödenmiştir. Geriye kalan yüzde 15'lik kısmının ise 19 Eylül'e kadar yatırılacağı taahhüt edilmiştir. Ancak buna rağmen sendika yönetiminin, bireysel iş bırakma eylemi konusunda çalışanlara yasa dışı bir yöntemle baskı yaptığı görülmektedir. Bu durum artık bireysel iş bırakmanın ötesine geçmiş, ortaya çıkan sonuçları nedeniyle halk sağlığını etkileyecek toplumsal bir eyleme, hatta bir greve dönüşmüştür" ifadelerine yer verdi.

"BUCA HALKININ SAĞLIĞI HER ŞEYDEN ÖNEMLİ"

Duman, açıklamasını devamında "Bizler verdiğimiz taahhütleri yerine getirmeye devam ederken, sendikanın bu süreci hak arama mücadelesinin ötesinde politik bir zemine çektiğinin farkındayız. Bizim tek önceliğimiz emekçi kardeşlerimizin alın teriyle kazandıkları haklarının ödenmesidir. Bu doğrultuda gerekli tüm çalışmaları sürdürüyoruz. Ancak buna karşılık, sendikanın usulsüz bir biçimde uygulamaya koyduğu bu iş bırakma eylemine katılan ve görevini yapmaktan imtina eden çalışanlarımızla ilgili disiplin süreçlerini başlatacağımızı da buradan kamuoyuna duyurmak istiyorum. Buca halkının sağlığı her şeyden önemlidir" dedi.

