10 bin işçi grevle kazandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolü'nde belirlenen zam oranlarını Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) işyerlerinde uygulamak istememiş, Koop-İş Sendikası 29 Ağustos'ta ülke genelinde bin üç SYDV'de greve çıkmıştı.

Grevin beşinci gününde TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Sendika Genel Başkanı Eyüp Alemdar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'la görüştü. Görüşme anlaşmayla sonuçlandı.

"ZAFER DİRENEN EMEKÇİNİN OLMUŞTUR"

Koop-İş İstanbul 1 No'lu Şube Başkanı Aziz Hacısalihoğlu, "Zafer direnen emekçinin olmuştur" ifadesini kullandı.

10 bin SYDV çalışanına Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolü uygulanacak.