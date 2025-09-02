10 bin işçi grevle kazandı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
2.09.2025 13:02:00
Elif Özge Yalçın
Koop-İş'te örgütlü 10 bin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işçisinin grevi anlaşmayla sona erdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolü'nde belirlenen zam oranlarını Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) işyerlerinde uygulamak istememiş, Koop-İş Sendikası 29 Ağustos'ta ülke genelinde bin üç SYDV'de greve çıkmıştı.

Grevin beşinci gününde TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Sendika Genel Başkanı Eyüp Alemdar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'la görüştü. Görüşme anlaşmayla sonuçlandı.

"ZAFER DİRENEN EMEKÇİNİN OLMUŞTUR"

Koop-İş İstanbul 1 No'lu Şube Başkanı Aziz Hacısalihoğlu, "Zafer direnen emekçinin olmuştur" ifadesini kullandı.

10 bin SYDV çalışanına Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolü uygulanacak.

