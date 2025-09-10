Buca Belediyesi'nde maaş alamayan işçiler belediye binasını 'işgal' etti

Buca Belediyesi'nde, işçiler ve DİSK Genel İş İzmir 6 Nolu Şube üyeleri 3 aydır ödenmeyen maaş ve geriye dönük toplu sözleşme farkları nedeniyle dün iş bırakma eylemine başladı. Buca Belediyesi binasını 'işgal' eden işçiler, sağlık, itfaiye gibi acil hizmetler dışında başta çöp toplama gibi tüm hizmetlerin durdurulduğunu duyurdu.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan DİSK Genel İş İzmir 6 Nolu Şube Başkanı Değer Yıldız, "3 aydır maaşların yatmadığı, yaklaşık bir yıl önce biten toplu iş sözleşmesinin 6 ay geriye dönük de yatmadığını biliyoruz. Aynı zamanda geri dönük yaklaşık 7 bin lira erzak fişi ve 6 bin liralık son ayın erzak fişinin yatmadığını biliyoruz. Son 3 aydır İller Bankası'ndan gelen paraya, toplanan vergilere ve belediyenin bütün gelirlerine rağmen Buca Belediyesi'nde çalışan yaklaşık bin 600 işçi arkadaşımızın hiçbirinin bir kuruş maaşı, alacağı, hak edişi ödenmemiş ve 3 aydır da bu arkadaşlar kah halkın önüne atılmışlar kah işten atılmakla tehdit edilmiş, görmezden gelinmiş, 'Bugün gidin, yarın gelin' hikayeleriyle kandırılmışlar" ifadelerini kullandı.

"BUGÜN GİDİN YARIN GELİN SÖYLEMLERİNİ KABUL ETMİYORUZ"

Belediye başkanından randevu talep ettiklerini söyleyen Yıldız, "Görüşme yapmamız için gereken cevap geldi. Dün görüşmemizi gerçekleştirdik ve belediye başkanıyla görüşme yaparken kendisine de söyledik. Artık 'Bugün gidin, yarın gelin' gibi bir şeyi kabul etmiyoruz. Sürekli aynı şeyle oyalanmanın işçiye hakaret olduğunu, gözümüzün içine baka baka emekçiden yana olduğunu iddia eden bir yöneticinin böyle yapmaması gerektiğini kendisine anlattık. İki maaş istediğimizi ve bu maaşın tam olarak bütün yan haklarıyla beraber yatması gerektiğini kendisine ifade ettik. Kendisi de bize şu an için bunun mümkün olamayacağını ama perşembe ve cuma günü gelecek paralarla beraber işçilerin alacaklarının bir kısmını ödeyeceğini taahhüt etti. Bu taahhüttün aynısını 3-4 gün önce zaten temsilcilere bildirmiş. Ama ne pazar günü ne pazartesi günü ne salı günü ne de hala bugün işçinin hesabına yatan bir kuruş para yok" dedi.

"EYLEMİN BİR SÜRESİ YOK"

Dün eyleme başladıklarında 300 kişi olduklarını ancak şu anda Buca Belediyesi'nde görevli işçilerin yüzde 80'inin eyleme katıldığını söyleyen Yıldız, "Buca Belediyesi işçileri, Anayasa'nın ve kanunların ona tanıdıkları 4857 sayılı kanunun 34’üncü maddesi gereği işveren 20 gün boyunca mücbir bir sebep göstermeden işçi arkadaşlarının alacaklarını ödemediği için işçiler de yasadan doğan çalışmama hakkını kullanıyorlar. Her ne kadar birileri işçiye 'Bu yasa dışı' dese de yasa dışı olan onların yaptığı. Temizlik işleri, park ve bahçede hizmet vermiyoruz. İtfaiye, veterinerlik, sağlık ve cenaze yani zorunlu hizmetlerin tamamı dışında hepsini durdurmuş durumdayız. Hizmetler fiilen durdu. Ne zaman işbaşı yapacağımız belli değil. Eylemin bir süresi yok. Bu eylem süresiz bir eylem" açıklamalarında bulundu.

BELEDİYE BAŞKANI DUMAN: BU KARAR İYİ NİYETLE BAĞDAŞMIYOR

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, sendika tarafından alınan eylem kararını değerlendirerek, "Çözüm için masada olmayı sürdürürken, Buca’ya hizmeti sekteye uğratmaya yönelik bu yaklaşımı doğru bulmuyoruz" diye konuştu.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, DİSK 6 No’lu Şube yöneticileri ile yapılan toplantı sonrası sendika tarafından alınan eylem kararını doğru bulmadıklarını ifade etti. Ödeme tutarının yarın netleşeceğini belirtmelerine rağmen sendikanın eylem kararı almasını üzüntüyle karşıladıklarını ifade eden Belediye Başkanı Görkem Duman, "Cuma gününe kadar ödemenin yapılacağına yönelik taahhüdümüz ortadayken, alınan bu karar, samimiyet ve iyi niyet ile bağdaşmamaktadır" dedi.

Buca Belediye Başkanı Başkan Görkem Duman, kamuoyuna yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün DİSK 6 No’lu Şube yöneticileri ile gerçekleştirdiğimiz toplantıda; belediyemize ait arsanın satışından sağlanacak gelir ve yarın İller Bankası’ndan belediyemize aktarılacak pay ile birlikte işçi alacaklarının önemli bir kısmının Cuma gününe kadar ödeneceğini ifade ettik.

Ödeme tutarının yarın netleşeceğini belirtmemize rağmen sendikanın eylem kararı almasını üzüntüyle karşılıyoruz.

Cuma gününe kadar ödemenin yapılacağına yönelik taahhüdümüz ortadayken, alınan bu karar, samimiyet ve iyi niyet ile bağdaşmamaktadır.

Çözüm için masada olmayı sürdürürken, Buca’ya hizmeti sekteye uğratmaya yönelik bu yaklaşımı doğru bulmuyoruz.

Zor ekonomik koşullara rağmen çalışanlarımızın maaşlarını ödeyebilmek için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Sürecin sağduyu ve iş birliği içinde yürütülmesi, hem emekçilerimizin hem de Buca halkının yararınadır.

Taahhüt ettiğimiz süre içerisinde tüm maaşların ödenmesi için çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."