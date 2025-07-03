DİSK'ten TÜİK önünde enflasyon protestosu

Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK, merakla beklenen haziran ayı enflasyon verilerini duyurdu. Açıklanan verilere göre haziran ayında enflasyon yüzde 1,37 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise yüzde 35,05 seviyesine ulaştı. Enflasyon yılın ilk beş ayında sırasıyla ocakta yüzde 5,03, şubatta yüzde 2,27, martta yüzde 2,46, nisanda yüzde 3 ve mayısta 1,53 oranında hesaplandı.

Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından, memur ve emeklilere yapılacak 6 aylık enflasyon farkı da belirlendi. Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 16,67 oranında zam alacak. Memur ve memur emeklilerinin ise maaş farkı yüzde 15,6 olarak gerçekleşecek. Böylece en düşük emekli maaşı 16 bin 880 TL, en düşük memur maaşı ise 42 bin 520 TL oldu.

DİSK TÜİK ÖNÜNDE TOPLANDI

DİSK TÜİK'in açıkladığı 6 aylık enflasyon oranını ve memur, kamu işçisi ve emekli maaşlarına yapılan zammı TÜİK binası önünde protesto etti. ''Gerçekleri açıkla, ekmeğimizle oynama'' yazılı pankartın taşındığı eylemde DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu konuşma yaptı.

Çerkezoğlu şu ifadelere yer verdi:

''Bu ülkede emeğiyle geçinen herkesin geliri TÜİK tarafından açıklanan resmi enflasyon üzerinden belirleniyor. 6 aylık enflasyon oranı bugün açıklandı. Bu veriler sadece bir veri rakam değil. Hepimizin geliri geçimi demek. Ancak gerçek enflasyonu yaşayarak görüyoruz. TÜİK yıllardır yargı kararlarını, Anayasayı ayaklar altına alarak bu verileri açıklamamakta ısrar ediyor.

İktidar hala asgari ücreti baskılayarak enflasyonunu düşürmeye çalışıyor. Bugün artık açlık sınırının altına gerilemiş olan bir asgari ücret asla kabul edilemez. Bu ekonomi politikası artık çökmüştür. 2 yıldır ücretleri baskılayarak asgari ücreti artırmayarak enflasyonu indirmeye çalışma planı iflas etmiştir. Bugün Türkiye'deki yüksek enflasyon zengini daha zengin yapan, yoksuldan alıp zengine veren bu düzenin ve sınıfsal siyasal tercihlerin sonucudur. Biz bu tercihleri değiştirmeye çalışıyoruz.

Ve emekli arkadaşlarımız aramızda. Bugün çalışanlardan sonra ikinci bir grup olan hak sahipleriyle birlikte 16 milyon emeklinin nasıl bir durumda olduğunu biliyoruz. Bugün açıklanan enflasyon farkı bile eklense milyonlarca emekli bir lira bile ücret artışı almadan bu ücretle yaşamaya mahkum edilecek. Bu reva mıdır, hak mıdır?

''ENFLASYONU KÜÇÜK AÇIKLADIKÇA SOFRAMIZDAN BİR DİLİM EKSİLİYOR''

Buradan açıkça çağrımızdır. Asgari ücret komisyonu acilen toplanmalı emekli ve emekçilerin kayıpları derhal telafi edilmelidir. Kamu işçilerinin TİS süreçleri hızla tamamlanmalıdır. TÜİK'e sesleniyorum siz enflasyonu düşürme kurumu değilsiniz. Sizin göreviniz halkın yaşadığı gerçekliği doğru ve şeffaf biçimde ölçmektir. Siz her enflasyonu düşük açıkladıkça bizim hergün soframızdaki ekmek bir dilim daha küçülüyor. Gerçekleri açıkla, ekmeğimizle oynama diyoruz ''



